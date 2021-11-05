Dartsta yeni sezon başlıyor

Dartsta 2021-2022 sezonu 12 takımın mücadele verdiği Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 8 Kasım Pazartesi günü oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen 2021-2022 Darts Sezonu 8 Kasım Pazartesi günü başlıyor.

Bu sezon iki ligden oluşan sezon, Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin ilk hafta maçlarıyla start alacak. Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ilk hafta maçları 9 Kasım Salı günü oynanacak.

Yeni sezonun fikstür çekimi de yapıldı. Darts Federasyonu Lokali’nde gerçekleştirilen fikstür çekimi federasyon asbaşkanı Tansu Tilki tarafından yapıldı. Bu sezon Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ve Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde 12’şer takım mücadele edecek.

İlk hafta maçları ve hakemleri şöyle:

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİGİ

8 Kasım Pazartesi

Gönyeli-Gönyeli Darts Birliği (Hüseyin Çoban)

Lefkoşa Darts Birliği-LEGEND(Sami Eynel)

Cihangir-Minareliköy (Tahir Çaltinoğlu)

Gönyeli Av.At.K.-Diamond Child (Nevzat Dalyan)

Güzelyurt Darts Birliği-Coşkuner K.S.ve Spor D. (Orçun Latifoğlu)

Beyarmudu Belediyesi-VadiliDarts Derneği (Ertelendi)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ

9 Kasım Salı

Karaoğlanoğlu-Merit Alsancak Yeşilova (Hüseyin Behlül)

KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Taşkınköy (Servet Gezer)

Düzova -GazimağusaDarts Birliği (Turgut Çalıcı)

Miracle Değirmenlik-Yükseliş Hentbol İhtisas (Osman Erkurt)

Mağusa Kültür Derneği-Ozanköy (Mustafa Awwad)

Cihangir Av.At.Birliği-MesaryaDarts Birliği (Ahmet Evliya)

