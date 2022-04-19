Dartsta yarı finalistler belirlendi

Darts Federasyon Kupası çeyrek final maçları sonunda Minareliköy, VadiliDarts Derneği, Gönyeli Darts Birliği ve Miracle Değirmenlik yarı finale yükseldi.

Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası’nda çeyrek maçları dün (18 Nisan 2022 Pazartesi) oynandı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada çeyrek final maçları sonunda Minareliköy, VadiliDarts Derneği, Gönyeli Darts Birliği ve Miracle Değirmenlik yarı finale yükseldi.

Kupada yarı final maçları 21 Nisan Perşembe günü yapılacak. Yarı final maçlarında rakiplerini mağlup eden takımlar finale yükselecek.

Kupada üçüncülük mücadelesi 25 Nisan Pazartesi, final karşılaşması 28 Nisan Perşembe günü oynanacak

Federasyon Kupası Çeyrek Final Maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Minareliköy-Gönyeli Av.At.K.: 9-1

VadiliDarts Derneği-Lefkoşa Darts Birliği: 9-2

Gönyeli Darts Birliği-Güzelyurt Darts Birliği: 9-1

MiracleDeğirmenlik-Düzova:S.K.: 9-2

