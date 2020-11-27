Dartsta Süper Lig heyecanı başlıyor

Darts sezonunda ilk başlayacak lig olan Süper Ligin ilk haftasında Lefkoşa Darts B.-LEGEND, Minareliköy-Gönyeli Darts B., Beyarmudu Bld.-Gönyeli Av.At.K., Coşkuner-Cihangir maçları oynanacak

Dartta 2020-2021 sezonu 30 Kasım Pazartesi günü Efes Pilsen Darts Süper Ligi maçları ile start alacak.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde sekiz takımın mücadele edecek. Ligin fikstür çekimi ise federasyon lokalinde yapıldı. Kura çekiminde kısa bir konuşma yapan Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, yeni sezonda tüm takımlara başarılar diledi.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ilk hafta maçlarının programı öyle:

Lefkoşa Darts Birliği-LEGEND

Minareliköy-Gönyeli Darts Birliği

Beyarmudu Belediyesi-Gönyeli Av.At.K.

Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği-Cihangir

Birinci lig 15 Aralık’ta

Öte yandan 12 takımın mücadele edeceği Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde sezon 15 Aralık 2020 Salı başlayacak. Ligde maçlar iki “A” ve “B” grubu olmak üzere iki grupta yapılacak.

Gruplar şöyle:

A GRUBU

1)Mağusa Kültür Derneği

2)Ozanköy Spor Kulübü

3)Vadili Darts Derneği

4)Güzelyurt Darts Birliği

5)Mesarya Darts Birliği

6)Göçmenköy Spor Kulübü

B GRUBU

1) Gönyeli Spor Kulübü

2)Düzova Spor Kulübü

3)Taşkınköy Spor Kulübü

4)KKTC Fenerbahçeliler Derneği

5)Diamond Child

6)Değirmenlik Spor Kulübü



