Dartsta Süper Lig başladı

Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi, sekiz takımın katılımıyla başladı.
Ligin ilk haftası çekişmeli maçlara sahne oldu. Gönyeli Darts Birliği, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Minareliköy’ü 9-7 mağlup ederek lige fırtına gibi girdi. Lefkoşa Darts Birliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü ve Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği sezona galibiyetle girmeyi başardı.
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin ilk haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Lefkoşa Darts Birliği-LEGEND: 14-2
Minareliköy-Gönyeli Darts Birliği: 7-9
Beyarmudu Belediyesi-Gönyeli Av.At.K.: 6-10
Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği-Cihangir: 13-3
2020-2021 EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
1.Lefkoşa Darts Birliği 1 1 0 0 14 2 3 12
2.Coşkuner K.S.ve Spor D. 1 1 0 0 13 3 3 10
3.Gönyeli Av.At.K 1 1 0 0 10 6 3 4
4.Gönyeli Darts Birliği 1 1 0 0 9 7 3 2
5.Minareliköy 1 0 0 1 7 9 0 -2
6.Beyarmudu Belediyesi 1 0 0 1 6 10 0 -4
7.Cihangir 1 0 0 1 3 13 0 -10
8.LEGEND 1 0 0 1 2 14 0 -12
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