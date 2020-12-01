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Dartsta Süper Lig başladı

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Darts “Süper Lig” ile başlarken, ligin ilk haftasında Gönyeli Darts Birliği, Lefkoşa Darts Birliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü ve Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği rakiplerini mağlup ettiler

Dartsta Süper Lig başladı
Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi, sekiz takımın katılımıyla başladı.
Ligin ilk haftası çekişmeli maçlara sahne oldu. Gönyeli Darts Birliği, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Minareliköy’ü 9-7 mağlup ederek lige fırtına gibi girdi. Lefkoşa Darts Birliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü ve Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği sezona galibiyetle girmeyi başardı.
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin ilk haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Lefkoşa Darts Birliği-LEGEND: 14-2
Minareliköy-Gönyeli Darts Birliği: 7-9
Beyarmudu Belediyesi-Gönyeli Av.At.K.: 6-10
Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği-Cihangir: 13-3
2020-2021 EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU                          
TAKIMLAR O                     G         B         M        A         Y         P         AV
1.Lefkoşa Darts Birliği          1          1          0          0          14        2          3          12
2.Coşkuner K.S.ve Spor D.   1          1          0          0          13        3          3          10
3.Gönyeli Av.At.K                1          1          0          0          10        6          3          4
4.Gönyeli Darts Birliği           1          1          0          0          9          7          3          2
5.Minareliköy                         1          0          0          1          7          9          0          -2
6.Beyarmudu Belediyesi        1          0          0          1          6          10        0          -4
7.Cihangir                               1          0          0          1          3          13        0          -10
8.LEGEND                            1          0          0          1          2          14        0          -12
 
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