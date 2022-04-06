Darts’ta sırada kupa heyecanı

24 takımın katılımı ile gerçekleşecek olan Darts Federasyon Kupası heyecanı 11 Nisan Pazartesi günü oynanacak ön eleme müsabakaları ile başlayacak

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası, 11 Nisan Pazartesi günü başlıyor.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi ve Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde mücadele eden toplam 24 takımın katılımı ile gerçekleşecek olan Darts Federasyon Kupası’nın kuraları dün (5 Nisan 2022 Salı) çekildi. Kura çekimi federasyon lokalinde yapıldı.

Kupa maçları kura sistemine göre tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Turu geçen takımların rakipleri kura ile belirlenecek.

Maçlarda eşitlik olması halinde (8-8) leglere bakılmaksızın 1001 sayı üzerinden 4’lü takım maçı oynanacak ve kazanan takım bir üst tura yükselecek.

Yarı final ve final maçları, Darts Federasyonu Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği tarih ve yerde oynanacak.

Federasyon Kupası Ön Eleme müsabakalarının programı öyle:

11 Nisan Pazartesi

LEGEND- Gönyeli Darts Birliği

Güzelyurt Darts Birliği- MesaryaDarts Birliği

Gönyeli S.K.- Cihangir S.K

GazimağusaDarts Birliği- Karaoğlanoğlu S.K.

Diamond Child-KKTC Fenerbahçeliler Derneği

Merit Alsancak Yeşilova-VadiliDarts Derneği

Miracle Değirmenlik-Taşkınköy

Gönyeli Av.At.K- Beyarmudu Belediyesi



