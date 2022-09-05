Dartsta olağan genel kurulu yapıldı

Federasyon lokalinde gerçekleştirilen Darts Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nda faaliyet ve mali raporlar oy birliği ile onaylandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Olağan Genel Kurulu önceki gün yapıldı. Federasyon lokalinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda faaliyet ve mali raporlar oy birliği ile onaylandı.

Saygı duruşu ile başlayan ve divan kurulunun oluşumu ile devam eden genel kurul toplantısında federasyonun 2021-2022 sezonu faaliyet raporunu Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu okudu.

Divan başkanlığını Osman Erkut sekreterliklerini Vedat Kum ve Yusuf Palaz’ın yaptığı genel kurulda 2021-2022 mali raporu yönetim kurulu üyesi mali sekreter Emir Kasapoğlu üyelere sundu.

Her iki rapor Gönyeli Darts Birliği, Yükseliş Hentbol İhtisas, Gönyeli Spor Kulübü, Cihangir Spor Kulübü, Güzelyurt Darts Birliği ve Lefkoşa Darts Birliği’nin katıldığı toplantıda oy birliği ile onaylandı.

DAVUTOĞLU: ÇALIŞMAYA DEVAM

Genel kurulda söz alan Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, yeni sezonda tüm takımlara başarılar dileyerek, dartsı daha iyi yerlere taşımak adına çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Genel kurula katılan kulüplere teşekkür eden Davutoğlu, genel kurulda konuşulan dilek ve temennileri ilk yönetim kurulu toplantısında ele alacaklarını belirterek sözlerini noktaladı.

