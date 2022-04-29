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Dartsta kupanın şampiyonu Minareliköy

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Yenicami Spor Kulübü’nde oynanan final mücadelesinde Minareliköy, Gönyeli Darts Birliği’ni 9-7 mağlup ederek federasyon kupasının sahibi oldu

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Dartsta kupanın şampiyonu Minareliköy
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası’nda şampiyon Minareliköy oldu.
Yenicami Spor Kulübü’nde dün (28 Nisan 2022 Perşembe) oynanan final mücadelesinde Minareliköy ile Gönyeli Darts Birliği karşı karşıya geldi.
Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmayı Minareliköy 9-7 kazanarak kupayı müzesine götürdü.
Minareliköy Efes Pilsen Süper Lig şampiyonluğunun ardından federasyon kupasını da kazanarak sezonu çifte şampiyonlukla tamamladı.  
Final müsabakasından ardından takımlara ödülleri verildi. Takımlara ödüllerini Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu,  yönetim kurulu üyeleri Avşın Kanatlı, Tansu Tilki ve federasyon kurucu başkan Uğur Barani verdi.
 
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