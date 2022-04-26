Dartsta kupa üçüncüsü Miracle Değirmenlik

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası’nda üçüncülük maçı 25 Nisan 2022 Pazartesi günü oynandı.
Yenicami Spor Kulübü’nde yapılan üçüncülük mücadelesinde Miracle Değirmenlik, VadiliDarts Derneği’ni 9-3 mağlup etti.
Müsabaka sonunda düzenlenen ödül töreninde MiracleDeğirmenlik’e üçüncülük kupasını ve madalyalarını Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avşın Kanatlı verdi.
FİNAL MAÇI PERŞEMBE GÜNÜ
Darts Federasyon Kupası’nda final maçı 28 Nisan Perşembe günü oynanacak. Yenicami Spor Kulübü’nde saat 20.00’de başlayacak final karşılaşmasında Minareliköy ile Gönyeli Darts Birliği karşı karşıya gelecek.
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