Dartsta ikinci ve üçüncüye ödülleri verildi

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde Minareliköy’ün ardından ikinci olan Gönyeli Darts Birliği ve üçüncülüğü elde eden Diamond Child kupalarını aldı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ikinci ve üçüncü olan takımlara ödülleri verildi.

Minareliköy’ün şampiyonluğu ile tamamlanan ligde ikinci olan Gönyeli Darts Birliği ve üçüncülüğü elde eden Diamond Child kupalarını aldı.

Gönyeli Spor Kulübü’nde geçtiğimiz gün yapılan ödül töreninde lig ikinciliğini kazanan Gönyeli Darts Birliği kupasını Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu’nun elinden aldı.

Üçüncü DiamondChild’a kupasını asbaşkan Tansu Tilki ve yönetim kurulu üyesi Avşın Kanatlı takdim etti.

Ödül töreninde konuşan başkan Gürtap Davutoğlu, başarılı bir sezon geçirdiklerini ve bu başarıda katkı koyan tüm kulüplere teşekkür etti.

Davutoğlu, lig ikinciliğini kazanan Gönyeli Darts Birliği ile lig üçüncülüğünü elde eden DiamondChild’ı kutladı ve başarılarının devamını diledi.

