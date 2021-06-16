Dartsta heyecan kaldığı yerden devam ediyor

Darts 1. Ligi’nde heyecan yeniden başlarken, “A” grubunda Vadili Darts Derneği, Güzelyurt Darts Derneği veGöçmenköy, “B” grubunda Gönyeli, KKTC Fenerbahçeliler Derneği ve Diamond Child haftayı galip kapattılar

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde heyecan oynanan maçlarla yeniden başladı.

Covid-19 pandemisi nedeniyle ara verilen ligde dördüncü hafta maçları oynandı. Toplam 12 takımın iki grupta mücadele verdiği ligin dördüncü hafta maçlarında “A” grubunda VadiliDarts Derneği, Güzelyurt Darts Derneği ve Göçmenköy rakiplerini mağlup etti. “B” grubunda Gönyeli, KKTC Fenerbahçeliler Derneği ve Diamond Child haftayı galip kapattılar.

Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “A” GRUBU

VadiliDarts Derneği-Mağusa Kültür Derneği: 15-1

Ozanköy-Güzelyurt Darts Birliği: 3-13

MesaryaDarts Birliği-Göçmenköy: 3-13

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “B” GRUBU

Taşkınköy-Gönyeli: 7-9

Düzova- KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 2-14

Diamond Child-Değirmenlik: 16-0

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “A” GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1.Vadili Darts Derneği 4 4 0 0 50 14 12 36

2.Güzelyurt Darts Birliği 4 3 0 1 44 20 9 24

3.Ozanköy 4 2 0 2 35 29 6 6

4.Mağusa Kültür Derneği 4 2 0 2 29 35 6 -6

5.Göçmenköy 4 1 0 3 27 37 3 -10

6.Mesarya Darts Birliği 4 0 0 4 7 57 0 -50

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “B” GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1.Diamond Child 4 3 0 1 49 15 9 34

2.Gönyeli 4 3 0 1 35 29 9 6

3.Değirmenlik 4 3 0 1 34 30 9 4

4.Taşkınköy 4 2 0 2 34 30 6 4

5.KKTC Fenerbahçeliler D. 4 1 0 3 28 36 3 -8

6.Düzova 4 0 0 4 12 52 0 -40

