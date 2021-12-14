Dartsta haftanın maçı Diamond Child’ın

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde altıncı hafta tamamlanırken Diamond Child, Gönyeli Darts Birliği, Güzelyurt Darts Birliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık ve Cihangir üç puanla kapatırken,Minareliköy deplasmanında galip dönen Diamond Child zirveye yerleşti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne oynanan altıncı hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin altıncı haftasını Diamond Child, Gönyeli Darts Birliği, Güzelyurt Darts Birliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık ve Cihangir üç puanla kapattı. Haftanın önemli maçında Minareliköy ile Diamond Child karşı karşıya geldi. İki kayıpsız takımın karşılaştığı mücadeleyi deplasman ekibi Diamond Child 9 – 7 kazandı. LEGEND – Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği maçının ertelendiği haftada Beyarmudu Belediyesi’ni 13 – 3 yenen Gönyeli Darts Birliği haftayı liderle aynı puanla ikinci sırada tamamladı.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin altıncı hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli Darts Birliği-Beyarmudu Belediyesi: 13-3

Güzelyurt Darts Birliği-Gönyeli S.K.:10-6

Lefkoşa Darts Birliği-Gönyeli Av.At.K.: 7-9

Minareliköy- Diamond Child: 7-9

VadiliDarts Derneği- Cihangir: 6-10

LEGEND- Coşkuner K.S.ve Spor Derneği (Ertelendi)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Diamond Child 6 6 0 0 72 24 18 48

2.Gönyeli Darts Birliği 6 6 0 0 72 24 18 48

3.Minareliköy 6 5 0 1 74 22 15 52

4.LEGEND 5 3 1 1 46 34 10 12

5.Vadili Darts Derneği 6 3 0 3 48 48 9 0

6.Coşkuner K.S.ve Spor D. 5 2 1 2 37 43 7 -6

7.Gönyeli Av.At.K. 6 2 1 3 34 62 7 -28

8.Cihangir S.K. 6 2 0 4 35 61 6 -26

9.Güzelyurt Darts Birliği 6 1 2 3 35 61 5 -26

10.Gönyeli S.K. 6 1 1 4 41 55 4 -14

11.Lefkoşa Darts Birliği 6 1 0 5 41 55 3 -14

12.Beyarmudu Belediyesi 6 0 0 6 25 71 0 -46

