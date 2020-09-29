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Dartsta Davutoğlu yönetimine güven tam

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Darts Federasyonu Olağan Genel Kurulund aGürtap Davutoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun hazırladığı mali ve faaliyet raporları oy birliği ile aklandı

Dartsta Davutoğlu yönetimine güven tam
Darts Federasyonu Olağan Genel Kurulu yapıldı. Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan federasyon lokalinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda 2019-2020 sezonu faaliyet ve mali raporu oy birliği ile onaylandı.
Divan başkanlığını Abuzer Ekbiç, sekreterliklerini Turgut Çalıcı ve Osman Erkut’un yaptığı genel kurulda faaliyet raporunu Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, mali raporu Emir Kasapoğlu okudu.
Güzelyurt Darts Birliği, Lefkoşa Darts Birliği, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği, Göçmenköy, Diamond Child, Gönyeli Darts Birliği, Lefkoşa Spor Birliği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Birliği’nin katıldığı genel kurulda her iki rapor oy birliği ile aklandı.  
“Süreci takipteyiz”
Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, genel kurulda yaptığı kısa konuşmada, 2020-2021 sezonu ile ilgili olarak tüm Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 sorunu nedeniyle önlerini göremediklerini belirtti.
Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı ve alacağı tüm kararları yakından takip ettiklerinin altını çizen Davutoğlu, atılacak adımlar ve alınacak kararlara göre sezonun planlanmasını yapacaklarını söyledi. 
 
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