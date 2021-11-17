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Dartsta Birinci Lig heyecanı sürüyor

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edilirken, ikinci haftada KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Cihangir Avcılık Atıcılık, Miracle Değirmenlik ve Karaoğlanoğlu rakiplerini mağlup ettiler

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Dartsta Birinci Lig heyecanı sürüyor
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne oynanan karşılamalarla devam edildi.
12 takımın mücadele verdiği ligin ikinci haftasında KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Cihangir Avcılık Atıcılık, Miracle Değirmenlik ve Karaoğlanoğlu rakiplerini mağlup etti.  Yükseliş Hentbol İhtisas – Mağusa Kültür Derneği ve Taşkınköy-Düzova karşılamalarının berabere sonuçlandığı haftayı Karaoğlanoğlu lider tamamladı.
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Merit Alsancak Yeşilova- KKTC Fenerbahçeliler Derneği (4-12)
Ozanköy S.K.- Cihangir Av.At.Birliği (4-12)
Yükseliş Hentbol İhtisas- Mağusa Kültür Derneği (8-8)
GazimağusaDarts Birliği- Miracle Değirmenlik (7-9)
Taşkınköy-Düzova (8-8)
MesaryaDarts Birliği-Karaoğlanoğlu (3-13)
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU            
TAKIMLAR                                                         O            G            B             M           A             Y             P             AV
1.Karaoğlanoğlu                                              2             2             0             0             26           6             6             20
2.Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği   2             2             0             0             24           8             6             16
3.Miracle Değirmenlik                   2             2             0             0             20           12           6             8
4.Taşkınköy                                                       2             1             1             0             19           13           4             6
5.Gazimağusa Darts Birliği                           2             1             0             1             18           14           3             4
6.KKTC Fenerbahçeliler Derneği               2             1             0             1             17           15           3             2
7.Ozanköy                                                         2             1             0             1             14           18           3             -4
8.Mağusa Kültür Derneği                             2             0             1             1             14           18           1             -4
9.Düzova                                                            2             0             1             1             13           19           1             -6
10.Yükseliş Hentbol İhtisas                         2             0             1             1             13           19           1             -6
11.Mesarya Darts Birliği                                2             0             0             2             7             25           0             -18
12.Merit Alsancak Yeşilova                         2             0             0             2             7             25           0             -18
 
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