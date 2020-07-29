Dartsta başarılılar ödüllendirildi

Darts Federasyonu yoğun geçen sezonun ardından düzenlenen ödül töreninde başarılı olanlara kupa, madalya ve para ödüllerini vererek 2019-2020 sezonu tamamladı

Darts Federasyonu tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonunda başarılı olan takım ve sporculara ödülleri verildi.

Yoğun geçen bir sezonun ardından düzenlenen ödül töreninde başarılı olanlara kupa, madalya ve para ödülleri ödül kokteylinde takdim edilerek sezon resmen tamamlanmış oldu.

Lefkoşa surlar içinde bulunan DoorsCafe Restoran’da gerçekleştirilen ve Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’ın katıldığı ödül töreninde konuşan Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, zor bir sezon geçtiğini, günün sonunda bu süreçten başarı ile çıktıklarını belirterek, başarılı olan takım ve sporcuları kutladı.

Dağıtılan ödüler şöyle:

KKDF 2019-2020 ÖDÜLLERİ

ERKEKLER FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI

1.Cemal Gingi

2.Elmas Çocuk

3.Halil Kara

KADINLAR FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI

1.Alına Docherty

2.Samiran Çoban

3.Süreyya Vaiz

GENÇ ERKEKLER FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI

1.Ata Köse

2.Hüseyin Osman Türeray

3.Hüseyin Coşkuner

KADINLAR EN YÜKSEK SAYI ATAN DARTSCI: Alına Docherty (180 Sayı-3 Kez)

KADINLAR EN AZ DARTSTA BİTİREN DARTSCI: Alına Docherty (17 Dart)

KADINLAR EN YÜKSEK SAYIDAN BİTİREN DARTSÇI: Samiran Çoban (90 bitiriş)

GENÇ ERKEKLER EN YÜKSEK SAYI ATAN DARTSCI: Ata Köse (180 Sayı-2 Kez)

GENÇ ERKEKLER EN AZ DARTSTA BİTİREN DARTSCI: Ata Köse (18 Dart)

Genç Erkekler Sezonu En Yüksek Sayıdan Bitiren Dartsçı: Recep Sağır (114 finish)

SEZONU EN’LERİ

Süper Lig

EN YÜKSEK SAYI ATAN DARTSCI: James Anthony Stone (180 Sayı-18 Kez)

EN AZ DARTSTA BİTİREN DARTSCI: Mustafa Behlül (11 Dart)

EN YÜKSEK SAYIDAN BİTİREN DARTSÇI: James Anthony Stone (170 bitiriş)

Birinci Lig

EN YÜKSEK SAYI ATAN DARTSCI: Mehmet Tamer Kaya (180 Sayı-7 Kez)

SEZONU EN AZ DARTSTA BİTİREN DARTSCI: Derviş Çocuk (14 Dart-2 Kez)

SEZONU EN YÜKSEK SAYIDAN BİTİREN DARTSÇI: David Horsfall (150)

EN CENTİLMEN DARTSCI

SÜPER LİG:Cemal Gençalp (Beyarmudu Belediyesi)

Birinci Lig: Hasan Yıldıran (MağusaDarts Birliği), İbrahim Esiner (Gönyeli Darts Birliği)

EFES PİLSEN SÜPER DARTS LİGİ

TAKIMLAR ÖDÜL MİKTARI

1.Minareliköy 10,380 TL

2.Lefkoşa Darts Birliği 1,750 TL

3.Gönyeli Av.At 1,610 TL

4.Lefkoşa Spor Birliği 1,330 TL

5.LEGEND 770 TL

6.Beyarmudu Belediyesi 700 TL

7.Vadili Darts Derneği -

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ

TAKIMLAR ÖDÜL MİKTARI

1.Gönyeli Darts Birliği 3,000 TL

2.Cihangir Spor Kulübü 2,000 TL

3.Coşkuner Kültür, Sanat Ve Spor Derneği 1,000 TL

KKDF FEDERASYON KUPASI

1.Minareliköy Spor Kulübü 3,000 TL

2.Lefkoşa Spor Birliği

3.Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü



