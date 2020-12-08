Dartsın lideri Gönyeli

Sekiz takımın mücadele verdiği Efes Pilsen Darts Süper Ligiikinci haftasında iki karşılaşma ertelenirken, oynanan iki maçta Gönyeli Darts Birliği ve Minareliköy rakiplerini mağlup ettiler

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne oynanan iki karşılaşma ile devam edildi.

Sekiz takımın mücadele verdiği ligin ikinci haftasında Gönyeli Darts Birliği ve Minareliköy rakiplerini mağlup etti. Lige iyi bir başlangıç yapan Gönyeli Darts Birliği, konuk ettiği Beyarmudu Belediyesi’ni 13-3 yenerek ikide iki yaptı. Sezona mağlubiyetle giren son şampiyonMinareliköy, ilk galibiyetini LEGEND deplasmanında kazandı.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin ikinci haftasında iki karşılaşma ertelendi. Gönyeli Av.At.K.-Coşkuner ve Cihangir-Lefkoşa Darts Birliği karşılaşmaları Darts Federasyonu tarafından ileriki bir tarihe ertelendi

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli Darts Birliği-Beyarmudu Belediyesi: 13-3

LEGEND-Minareliköy: 3-13

Gönyeli Av.At.K.-Coşkuner (Ertelendi)

Cihangir-Lefkoşa Darts Birliği(Ertelendi)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV.

1.Gönyeli Darts Birliği 2 2 0 0 22 10 6 12

2.Lefkoşa Darts Birliği 1 1 0 0 14 2 3 12

3.Coşkuner K.S.ve Spor D. 1 1 0 0 13 3 3 10

4.Minareliköy 2 1 0 1 20 12 3 8

5.Gönyeli Av.At.K. 1 1 0 0 10 6 3 4

6.Cihangir 1 0 0 1 3 13 0 -10

7.Beyarmudu Belediyesi 2 0 0 2 9 23 0 -14

8.LEGEND 2 0 0 2 5 27 0 -22

