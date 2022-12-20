Darts Süper Ligi’nde Minareliköy kayıpsız lider

On takımın mücadele verdiği ligin beşinci haftasını Diamond Child, Gönyeli Darts Birliği, Cihangir Avcılık Atıcılık, LEGEND ve Minareliköy 3 puanla kapattı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Süper Ligi’ne 19 Aralık 2022 Pazartesi günü oynanan beşinci hafta maçlarıyla devam edildi.

On takımın mücadele verdiği ligin beşinci haftasını Diamond Child, Gönyeli Darts Birliği, Cihangir Avcılık Atıcılık, LEGEND ve Minareliköy 3 puanla kapattı.

Beş haftası geride kalan ligde Minareliköy namağlup 15 puanla zirvede yer alıyor. Gönyeli Darts Birliği, LEGEND ve Cihangir Avcılık Atıcılık 12’şer puanla Minareliköy’ü takip ediyor.

Darts Süper Ligi’nin beşinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Diamond Child-Güzelyurt Darts Birliği: 11-5

Gönyeli Darts Birliği-Cihangir S.K.: 12-4

Gönyeli Av.At.K.- Cihangir Av.At.B.: 7-9

VadiliDarts Derneği- LEGEND: 4-12

Minareliköy-Mağusa Kültür Derneği: 12-4



2022-2023 DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1.Minareliköy 5 5 0 0 59 21 15 38

2.Gönyeli Darts Birliği 5 4 0 1 53 27 12 26

3.LEGEND 5 4 0 1 48 32 12 16

4.Cihangir Av.At.Birliği 5 4 0 1 46 34 12 12

5.Diamond Child 5 2 0 3 43 37 6 6

6.Cihangir S.K. 5 2 0 3 38 42 6 -4

7.Gönyeli Av.At.K. 5 1 1 3 33 47 4 -14

8.Vadili Darts Derneği 5 1 1 3 29 51 4 -22

9.Güzelyurt Darts Birliği 5 1 0 4 27 53 3 -26

10.Mağusa Kültür D. 5 0 0 5 24 56 0 -32

