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Darts Süper Ligi’nde Minareliköy kaçıyor, Gönyeli kovalıyor

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On takımın mücadele verdiği ligin yedinci haftasında Gönyeli Darts Birliği, Minareliköy, Gönyeli Avcılık Atıcılık ve LEGEND rakiplerini mağlup etti

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Darts Süper Ligi’nde Minareliköy kaçıyor, Gönyeli kovalıyor
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Süper Ligi’ne dün (2 Ocak 2023 Pazartesi) oynanan yedinci hafta maçlarıyla devam edildi.
On takımın mücadele verdiği ligin yedinci haftasında Gönyeli Darts Birliği, Minareliköy, Gönyeli Avcılık Atıcılık ve LEGEND rakiplerini mağlup etti.
Cihangir Spor Kulübü-Vadili Darts Derneği arasındaki maçın beraberlikle sonuçlandığı haftada konuk ettiği Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği’ni 9-7 mağlup eden son şampiyon Minareliköy puanını 21’e yükselterek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.  
Darts Süper Ligi’nin yedinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Gönyeli Darts Birliği-Diamond Child: 9-7
Gönyeli Av.At.K.- Güzelyurt Darts Birliği: 9-7
Cihangir S.K.-Vadili Darts Derneği:  8-8
Mağusa Kültür Derneği-LEGEND: 5-11
Minareliköy-Cihangir Av.At.B.: 9-7
 
DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU                                       
TAKIMLAR                                         O            G            B             M           A             Y             P             Av.
1.Minareliköy                   7             7             0             0             77           35           21           42
2.Gönyeli Darts Birliği    7             6             0             1             74           38           18           36
3.LEGEND                                           7             5             0             2             66           46           15           20
4.Cihangir Av.At.Birliği   7             4             1             2             61           51           13           10
5.Cihangir S.K.                  7             3             1             3             56           56           10           0
6.Diamond Child                              7             3             0             4             64           48           9             16
7.Gönyeli Av.At.K.                          7             2             1             4             48           64           7             -16
8.Vadili Darts Derneği    7             1             3             3             45           67           6             -22
9.Güzelyurt Darts Birliği                7             1             0             6             38           74           3             -36
10.Mağusa Kültür Derneği          7             0             0             7             31           81           0             -50
 
 
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