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Darts Süper Ligi’nde ilk devrenin lideri Minareliköy

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On takımın mücadele verdiği ligin ilk devresini son şampiyon Minareliköy namağlup lider bitirdi. Gönyeli Darts Birliği 24 puanla ikinci sırada yer aldı

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Darts Süper Ligi’nde ilk devrenin lideri Minareliköy
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Süper Ligi’nde ilk devre dün (16 Ocak 2023 Pazartesi) oynanan dokuzuncu hafta maçlarıyla sona erdi.
On takımın mücadele verdiği ligin ilk devresini son şampiyon Minareliköy namağlup lider bitirdi.
İlk devreyi dokuzda dokuz yaparak 27 puanla zirvede tamamlayan Minareliköy’ü, 24 puanla Gönyeli Darts Birliği takip etti.  
Dokuzuncu hafta maçlarında LEGEND, Gönyeli Darts Birliği, Diamond Child, Minareliköy ve Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği rakiplerini mağlup etti.     
Darts Süper Ligi’nin dokuzuncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
LEGEND- Cihangir S.K.: 12-4
Gönyeli Av.At.K.- Gönyeli Darts Birliği: 2-14
VadiliDarts Derneği-Diamond Child: 6-10
Minareliköy S.K.- Güzelyurt Darts Birliği: 15-1
Cihangir Av.At.B.- Mağusa Kültür Derneği: 11-5
DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU                        
TAKIMLAR                             O         G         B          M        A         Y          P          Av.
1.Minareliköy S.K.                  9          9          0          0          105      39        27        66
2.Gönyeli Darts Birliği            9          8          0          1          103      41        24        62
3.LEGEND                               9          6          1          2          86        58        19        28
4.Cihangir Av.At.Birliği          9          5          2          2          80        64        17        16
5.Diamond Child                   9          5          0          4          87        57        15        30
6.Cihangir S.K.                       9          3          1          5          63        81        10        -18
7.Gönyeli Av.At.K.                  9          2          1          6          53        91        7          -38
8.Vadili Darts Derneği           9          1          3          5          56        88        6          -32
9.Güzelyurt Darts Birliği        9          2          0          7          50        94        6          -44
10.Mağusa Kültür Derneği    9          0          0          9          37        107      0          -70
 
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