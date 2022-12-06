Darts Süper Ligi’nde heyecan artıyor

On takımın mücadele verdiği ligin üçüncü haftasında Cihangir, Gönyeli Darts Birliği, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Minareliköy ve VadiliDarts Derneği rakiplerini mağlup etti.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Süper Ligi’ne 5 Aralık 2022 Pazartesi oynanan üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.

On takımın mücadele verdiği ligin üçüncü haftasında Cihangir Spor Kulübü, Gönyeli Darts Birliği, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Minareliköy ve VadiliDarts Derneği rakiplerini mağlup etti.

Haftanın en farklı galibiyetini Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü’nü 13-3 mağlup eden son şampiyon Minareliköy oldu. Minareliköy aldığı bu galibiyetle puanını dokuza yükseltti ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Minareliköy’ü üçte üç yapan Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği izliyor.

VadiliDarts Derneği sezonun ilk galibiyetini 11-5’lik skorla Mağusa Kültür Derneği karşısında aldı.

Darts Süper Ligi’nin üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Güzelyurt Darts Birliği-Cihangir: 5-11

Diamond Child-Cihangir Av.At.B.: 7-9

Gönyeli Darts Birliği-LEGEND: 11-5

Gönyeli Av.At.K.- Minareliköy: 3-13

VadiliDarts Derneği-Mağusa Kültür Derneği: 11-5



DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy 3 3 0 0 34 14 9 20

2.Cihangir Av.At.Birliği 3 3 0 0 32 16 9 16

3.Cihangir S.K. 3 2 0 1 31 17 6 14

4.Gönyeli Darts Birliği 3 2 0 1 30 18 6 12

5.LEGEND 3 2 0 1 25 23 6 2

6.Vadili Darts Derneği 3 1 1 1 22 26 4 -4

7.Gönyeli Av.At.K. 3 1 1 1 21 27 4 -6

8.Diamond Child 3 0 0 3 19 29 0 -10

9.Mağusa Kültür Derneği 3 0 0 3 14 34 0 -20

10.Güzelyurt Darts Birliği 3 0 0 3 12 36 0 -24



