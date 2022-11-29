Darts Süper Ligi’nde 2.hafta tamamlandı

On takımın mücadele verdiği ligin ikinci haftasında LEGEND, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Minareliköy ve Cihangir Spor Kulübü rakiplerini mağlup etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Süper Ligi’ne dün (28 Aralık 2022 Pazartesi) oynanan ikinci hafta maçlarıyla devam edildi.

On takımın mücadele verdiği ligin ikinci haftasında LEGEND, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Minareliköy ve Cihangir Spor Kulübü rakiplerini mağlup etti.

VadiliDarts Derneği ile Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü maçının beraberlikle sonuçlandığı haftayı Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Güzelyurt Darts Birliği karşısında aldığı 14-2’lik galibiyetle averajla lider tamamladı.

İki haftası geride kalan ligde Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, son şampiyon Minareliköy ve LEGEND kayıpsız devam ediyor.

Darts Süper Ligi’nin ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

LEGEND-Diamond Child: 9-7

Cihangir Av.At.B.- Güzelyurt Darts Birliği: 14-2

VadiliDarts Derneği-Gönyeli Av.At.K.: 8-8

Minareliköy S.K.- Gönyeli Darts Birliği: 10-6

Mağusa Kültür Derneği-Cihangir: 3-13



DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir Av.At.Birliği 2 2 0 0 23 9 6 14

2.Minareliköy S.K. 2 2 0 0 21 11 6 10

3.LEGEND 2 2 0 0 20 12 6 8

4.Gönyeli Av.At.K. 2 1 1 0 18 14 4 4

5.Cihangir S.K. 2 1 0 1 20 12 3 8

6.Gönyeli Darts Birliği 2 1 0 1 19 13 3 6

7.Vadili Darts Derneği 2 0 1 1 11 21 1 -10

8.Diamond Child 2 0 0 2 12 20 0 -8

9.Mağusa Kültür Derneği 2 0 0 2 9 23 0 -14

10.Güzelyurt Darts Birliği 2 0 0 2 7 25 0 -18

