Darts şampiyonları AÖA ve DAÜ

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen darts şampiyonası tamamlandı. Şampiyon erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), kadınlarda da Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) takımı oldu. YenicamiAğdelen Kulübü Lokali’nde oynanan karşılaşmalarda erkeklerde ikincilik Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımının olurken, üçüncülük ise AÖA’nın oldu. Kadınlarda ise AÖA’nın ardından ikincilik Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) takımının olurken, üçüncülük YDÜ’nün oldu.
Karşılaşmalar sonucunda başarılı olan takımlara madalyalarını KKÜSF Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Ersoy, AÖA Öğretim Üyesi ve Spor İşleri Sorumlusu Erbay Sancak ve Lefkoşa Spor Birliği Başkanı Turgut Çalıcı takdim etti.
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