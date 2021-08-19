Darts Federasyonunda genel kurul zamanı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) 11’nci olağan genel kurulu 8 Eylül 2021 tarihinde yapılıyor.
KKDF Lokali’nde saat 19.00’da başlayacak olan KKDF olağan genel kurulun gündem maddeleri ve başkan adaylığı kriterleri şöyle olacak:
1.AÇILIŞ
2.DİVAN KURULUNUN OLUŞUMU
3.FAALİYET VE MALİ RAPORLARIN OKUNUP AKLANMASI
4.BAŞKANLIK SEÇİMİ
5.DİLEK VE TEMENNİLER
6.KAPANIŞ
NOT 1: Başkan adaylığı başvurularının seçim tarihinden en az 48 (kırk sekiz) saat önce bir yazı ile Federasyon başkanlığına sunulmuş olması ve onay almış olması gerekir.
NOT 2: Başkan adaylığına başvuracak adaylar, Tüzüğün 24. Maddesindeki “Federasyon başkanı olabilmek için aranan şartları” yerine getirerek, başvuru yapmak zorundadır.
NOT 3: Üye birliklerin, kulüplerin ve/veya derneklerin genel kurul gündeminde görüşülmesini istedikleri yeni maddeler ve konular varsa 72 (Yetmiş İki) saat öncesi, Darts Federasyonu Yönetim Kuruluna yazılı olarak verilmesi gerekmektedir.
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