Darts Federasyonunda genel kurul zamanı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) 11’nci olağan genel kurulu 8 Eylül 2021 tarihinde yapılıyor.

KKDF Lokali’nde saat 19.00’da başlayacak olan KKDF olağan genel kurulun gündem maddeleri ve başkan adaylığı kriterleri şöyle olacak:

1.AÇILIŞ

2.DİVAN KURULUNUN OLUŞUMU

3.FAALİYET VE MALİ RAPORLARIN OKUNUP AKLANMASI

4.BAŞKANLIK SEÇİMİ

5.DİLEK VE TEMENNİLER

6.KAPANIŞ

NOT 1: Başkan adaylığı başvurularının seçim tarihinden en az 48 (kırk sekiz) saat önce bir yazı ile Federasyon başkanlığına sunulmuş olması ve onay almış olması gerekir.

NOT 2: Başkan adaylığına başvuracak adaylar, Tüzüğün 24. Maddesindeki “Federasyon başkanı olabilmek için aranan şartları” yerine getirerek, başvuru yapmak zorundadır.

NOT 3: Üye birliklerin, kulüplerin ve/veya derneklerin genel kurul gündeminde görüşülmesini istedikleri yeni maddeler ve konular varsa 72 (Yetmiş İki) saat öncesi, Darts Federasyonu Yönetim Kuruluna yazılı olarak verilmesi gerekmektedir.