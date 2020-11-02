Darts Federasyonu sezonu şekillendirdi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu yönetim kurulu, son kayıt tarihini 23 Kasım, fikstür çekimini 25 Kasım olarak açıklarken, 30 Kasım’da başlayacak sezonun Covid-19 önlemlerini dikkate alınarak oynanacağına vurgu yaptı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF)yönetim kurulu 2020-2021 sezonu ile ilgili olarak aldığı kararları açıkladı.

Yönetim kurulunun geçtiğimiz gün yaptığı toplantıda alınan kararlar neticesinde takımların kayıt tarihi 2 Kasım Pazartesi olarak belirlendi. Son kayıt tarihi 23 Kasım Pazartesi olarak belirlenen sezonla ilgili olarak fikstür çekimi ise 25 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

Dartsta ilk maçlar 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak. Darts Federasyonu maçların oynanabilmesi için Covid-19 salgını nedeniyle alınan kararların yürürlükte olacağını duyurdu.

Cafe, kulüp lokalleri, bar gibi yerlerin açık olması durumunda faaliyetlerin devam edeceğini açıklayan Darts Federasyonu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin alacağı kararlara ve tedbirlere uyulacağını açıkladı.

Alınan diğer kararlar şöyle:

“Cafe, kulüp lokali, bar gibi yerlerin ev sahipliğini üstlendiği kulüplerimiz, öncelikli olarak, işletme sahiplerinin işletme yerlerine uyguladığı Covid-19 önlemlerini dikkate almaları gerekmektedir. Federasyonumuz, işletme sahiplerinin uyguladığı önlemlerine uyacağı gibi bunun yanında bazı uygulamaları veya tedbirleri Covid-19 çerçevesinde alacaktır.”

Tescil şart

“Federasyona üye olacak kulüp, dernek veya birliklerin Spor Dairesi’nden kulüp tescili, kaymakamlıktan tescili ve kaymakamlık onaylı en son tüzüğü ile birlikte federasyon sekreterliğine başvurmaları gerekiyor. Bu işlemlerini tamamlamayan kulüplerin, federasyona üyeliği ve faaliyetlere katılması mümkün değildir.

Spor Dairesi’nden darts dalında tescil almayan kulüp, dernek veya birliklerin ivedilikle işlemlerini yaptırması, gerekmektedir. Spor Dairesi’nden tescili olmayan kulüp, dernek veya birliklerin, eğer tüzüğünde darts ibaresi yoksa yetkili kurullarında alacakları kararla, tüzüklerine darts dalında faaliyet göstereceklerine dair ibareyi ekleyip, Spor Dairesi’ne başvurmaları gerekmektedir.”

