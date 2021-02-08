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Darts Federasyonu öğrencileri sevindiriyor

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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu eğitime katkıyı sürdürürken, Serhatköy İlkokulu dördüncü sınıfında okuyan 2 öğrenciye, Darts Federasyonu Ceza Kurulu Üyesi Muazzez Beyzade Kolcu tablet verdi

Darts Federasyonu öğrencileri sevindiriyor
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Darts Federasyonu sosyal sorumluluk proje kapsamında aldığı beş tabletten ikisini daha ihtiyaçlı öğrencilere ulaştırdı. Tabletler, öğrencilere Darts Federasyonu Ceza Kurulu Üyesi ve ayni zamanda ilkokul öğretmeni Muazzez Beyzade Kolcu tarafından verildi.
Muazzez Beyzade Kolcu, Serhatköy İlkokulu dördüncü sınıfında okuyan öğrencilere verilen tabletler sonrasında çocukların mutluluğunun gözlerinden okunduğunu belirterek, böylesine anlamlı proje üreten Darts Federasyonu Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Bu bağlamda Covid-19 salgını nedeniyle kapanan okullar ve online ders yapılan ülkemizde ihtiyaçlı olan çocuklara derslere katılabilmeleri için alınan tabletlerin verilmesine devam ediliyor.
Geçtiğimiz hafta bir ihtiyaçlı öğrenciye verilen tabletin ardından iki tablet daha ihtiyaçlı öğrencilere ulaştırıldı.
Tabletler, ihtiyaçlı öğrencilere Darts Federasyonu Ceza Kurulu Üyesi ve ayni zamanda ilkokul öğretmeni olan Muazzez Beyzade Kolcu tarafından verildi. Muazzez Beyzade Kolcu, Serhatköy İlkokulu dördüncü sınıfında okuyan öğrencilere verilen tabletler sonrasında çocukların mutluluğunun gözlerinden okunduğunu belirterek, böylesine anlamlı proje üreten Darts Federasyonu yönetim kuruluna teşekkür etti.
İki tablet daha verilecek
Darts Federasyonu Yönetim Kurulu, yapmış olduğu değerlendirmeler sonrasında bütçe ayırıp 5 adet tablet alınmasını karar vermişti. Alınan beş tabletten üçü, ihtiyaçlı öğrencilere verilirken, iki tabletin ise önümüzdeki günlerde belirlenecek öğrencilere verileceği açıklandı.
 
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