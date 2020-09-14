Darts Federasyonu genel kurul gerçekleştirecek

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) Olağan Genel Kurulu 28 Eylül Pazartesi günü yapılacak. Darts Federasyonu Lokali’nde saat 19.00’da gerçekleştirilecek genel kurulda faaliyet ve mali raporlar gündem maddesi görüşülecek.

Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, yaptığı yazılı açıklamada üye birliklerin, kulüplerin ve/veya derneklerin genel kurulda görüşülmesini istedikleri konuların olması durumunda genel kurul tarihinden 72 saat önce, Darts Federasyonu Yönetim Kurulu’na yazılı dilekçe vermesi gerektiğini kaydetti.

