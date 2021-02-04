Darts Federasyonu eğitime nefes verdi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, sosyal sorumluluk proje kapsamında çalımlarını sürdürürken, eğitme katkı için federasyon tarafından alınan beş tablettin birincisini ihtiyaçlı bir öğrenciye verdi. Federasyonbaşkanı Gürtap Davutoğlu, yaptığı açıklamada “Yüz yüze eğitimin yapılamaması nedeniyle birçok çocuğumuz online eğitime ulaşmakta güçlük çekiyor. Bu nedenle bizde beş tablet alıp, ihtiyaçlı çocuklarımıza ulaştırmak istedik. Bir parça nefes olduysak ne mutlu bize…” ifadelerini kullandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Bu bağlamda Covid-19 salgını nedeniyle kapanan okullar ve online ders yapılan ülkemizde ihtiyaçlı olan çocuklara derslere katılabilmeleri için tablet alındı.

Darts Federasyonu Yönetim Kurulu, yapmış olduğu değerlendirmeler sonrasında bütçe ayırıp 5 adet tablet alınmasını karara bağladı.Darts Federasyonu tarafından alınan tabletlerin ilki önceki gün ihtiyaçlı bir öğrenciye verildi. Tablet, ihtiyaçlı öğrenciye Darts Federasyonu Bakanı Gürtap Davutoğlu tarafından takdim edildi.

Davutoğlu: Bir parça nefes olduysak ne mutlu bize

Gürtap Davutoğlu yaptığın açıklamada, federasyon olarak sosyal sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Ülkemizde Covid-19 salgını nedeniyle birçok alanda zorluklar yaşanıyor. Federasyon olarak bu kötü günlerde geçen ülkemize bazı konularda katkı konulması gerektiğinin farkındayız.

Bu bağlamda, eğitimde büyük sorunların yaşandığını biliyoruz. Yüz yüze eğitimin yapılamaması nedeniyle birçok çocuğumuz online eğitime ulaşmakta güçlük çekiyor. Bu nedenle bizde beş adet tablet alıp, ihtiyaçlı çocuklarımıza ulaştırmak istedik.

Bir parça nefes olduysak ne mutlu bize… Belirlediğimiz diğer çocuklarımıza da önümüzdeki günlerde tabletlerini ulaştıracağız.”



