banner583
banner590
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
12 0
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
51 0
 
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
35 0
Yasağa rağmen piknik
Yasağa rağmen piknik
153 0
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
23 0
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
26 0
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
27 0
banner529
banner570

Darts Federasyonu eğitime nefes verdi

banner476

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, sosyal sorumluluk proje kapsamında çalımlarını sürdürürken, eğitme katkı için federasyon tarafından alınan beş tablettin birincisini ihtiyaçlı bir öğrenciye verdi. Federasyonbaşkanı Gürtap Davutoğlu, yaptığı açıklamada “Yüz yüze eğitimin yapılamaması nedeniyle birçok çocuğumuz online eğitime ulaşmakta güçlük çekiyor. Bu nedenle bizde beş tablet alıp, ihtiyaçlı çocuklarımıza ulaştırmak istedik. Bir parça nefes olduysak ne mutlu bize…” ifadelerini kullandı

Darts Federasyonu eğitime nefes verdi
banner601
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.  Bu bağlamda Covid-19 salgını nedeniyle kapanan okullar ve online ders yapılan ülkemizde ihtiyaçlı olan çocuklara derslere katılabilmeleri için tablet alındı.
Darts Federasyonu Yönetim Kurulu, yapmış olduğu değerlendirmeler sonrasında bütçe ayırıp 5 adet tablet alınmasını karara bağladı.Darts Federasyonu tarafından alınan tabletlerin ilki önceki gün ihtiyaçlı bir öğrenciye verildi. Tablet, ihtiyaçlı öğrenciye Darts Federasyonu Bakanı Gürtap Davutoğlu tarafından takdim edildi.
Davutoğlu: Bir parça nefes olduysak ne mutlu bize
Gürtap Davutoğlu yaptığın açıklamada, federasyon olarak sosyal sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek şunları söyledi:
“Ülkemizde Covid-19 salgını nedeniyle birçok alanda zorluklar yaşanıyor. Federasyon olarak bu kötü günlerde geçen ülkemize bazı konularda katkı konulması gerektiğinin farkındayız.
Bu bağlamda, eğitimde büyük sorunların yaşandığını biliyoruz. Yüz yüze eğitimin yapılamaması nedeniyle birçok çocuğumuz online eğitime ulaşmakta güçlük çekiyor. Bu nedenle bizde beş adet tablet alıp, ihtiyaçlı çocuklarımıza ulaştırmak istedik.
Bir parça nefes olduysak ne mutlu bize… Belirlediğimiz diğer çocuklarımıza da önümüzdeki günlerde tabletlerini ulaştıracağız.”     
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.