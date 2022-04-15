Darts Federasyon Kupası’nda son sekiz belirlendi

Birinci tur maçları sonunda Gönyeli Darts Birliği, Minareliköy, Güzelyurt Darts Birliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Miracle Değirmenlik, VadiliDarts Derneği, Lefkoşa Darts Birliği ve Düzova bir üst tura yükseldi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupası’na dün (14 Nisan 2022 Perşembe) oynanan birinci tur maçlarıyla devam edildi.

16 takımın mücadele verdiği birinci tur maçları sonunda Gönyeli Darts Birliği, Minareliköy, Güzelyurt Darts Birliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, MiracleDeğirmenlik, VadiliDarts Derneği, Lefkoşa Darts Birliği ve Düzova bir üst tura yükseldi.

Darts Federasyon Kupası’nda ilk tur maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

GazimağusaDarts Birliği-Gönyeli Darts Birliği: 1-9

Minareliköy-Cihangir Av.At.B.: 9-3

Güzelyurt Darts Birliği-Cihangir: 9-4

Coşkuner K.S.ve Spor Derneği-Gönyeli Av.At.K.: 8-9

Mağusa Kültür Derneği-Miracle Değirmenlik: 1-9

VadiliDarts Derneği-Yükseliş Hentbol İhtisas: 9-1

KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Lefkoşa Darts Birliği: 6-10

Ozanköy S.K.-Düzova S.K.: 7-9

