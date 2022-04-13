Darts Federasyon Kupası’nda gözler 1.turda

Kupada birinci, tur maçları bugün oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçlar sonunda kazanan takımlar bir üst tura yükselecek

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası’nda ilk tur maçlarının kuraları çekildi.

Federasyon lokalinde 12 Nisan 2022 Salı günü çekilen kura sonucunda ilk tur maç programı belirlendi.

Kupada birinci, tur maçları bugün oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçlar sonunda kazanan takımlar bir üst tura yükselecek.

Federasyon Kupası’nda birinci tur maç programı şöyle:

GazimağusaDarts Birliği-Gönyeli Darts Birliği

Minareliköy S.K.- Cihangir Av.At.B.

Güzelyurt Darts Birliği-Cihangir S.K

Coşkuner Kültür Sanat ve Spor D.- Gönyeli Av.At.K

Mağusa Kültür Derneği- Miracle Değirmenlik S.K.

VadiliDarts Derneği- Yükseliş Hentbol İhtisas S.K.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği- Lefkoşa Darts Birliği

Ozanköy S.K.-Düzova S.K.

