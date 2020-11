Darts, Efes ile yürüyüyor

Darts Federasyonu ile Efes Pilsen arasında imzalanan sponsorluk anlaşması yine imzalanırken, 2020-2021 sezonunda ligler Efes Pilsen ligleri adı altında oynanacak. Murat Piro yaptığı açıklama, “Dartsı yalnız bırakmak istemedikleri için sponsorluk anlaşmasını yenilediklerini söyledi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu(KKDF) ile Efes Pilsen Cypex Co. Ltd. arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Federasyon lokalinde imzalanan sponsorluk anlaşması gereği bu yıl 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Birinci Lig, Efes Pilsen Süper Darts Ligi, Efes Bilsen Birinci Darts Ligi adı altında oynanacak. Sponsorluk anlaşmasına Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu ile Efes Pilsen Cypex Co. Ltd. Saha Satış Müdürü Murat Piro imza koydu.

İmza töreninde Darts Federasyonu yönetim kurulu üyeleri ve Efes Pilsen Lefkoşa satış sorumlusu İnanç Refikoğlu ile Efes Pilsen Güzelyurt satış sorumlusu Özer Tekeli yer aldılar.

Davutoğlu: Efes bize hep destek

İmza töreninde kısa bir konuşma yapan Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, Efes Pilsen Cypex Co. Ltd.’nin darts sporuna her yıl destek verdiğini belirterek, “Efes bize hep destek ve tam destek olmuştur.

Tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle oluşan ekonomik sıkıntılara rağmen darts sporuna yaptıkları katkıdan dolayı sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Piro: Altyapı çalışmaları ve düzenlemeler yapıyoruz

Cypex Co. Ltd. Saha Satış Müdür Murat Piro ise, yaptığı konuşmada, darts sporuna katkıda bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Şirket olarak darts sporuna yaptıkları katkıların sosyal sorumluluk projesi içerisinde değerlendirdiklerinin altını çizen Piro, “Tüm dünyada ekonomik anlamda ciddi bir daralma söz konusudur. Biz şirket olarak dartsı yalnız bırakmak istemedik ve her yıl olduğu gibi bu yıl da elimizden geldiğince katkı koyduk” dedi.

Yeni sezonda tüm darts camiasına başarılar dileyen Piro “Bu sporun daha sağlıklı ortamlarda yapılabilesi adına da çeşitli noktalarda altyapı çalışmaları ve düzenlemeler yapıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.