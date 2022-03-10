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Darts Birinci Ligi’nde Cihangir kayıpsız

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On sekiz takımın mücadele verdiği ligin 18’inci haftasını Miracle Değirmenlik, Mağusa Kültür Derneği, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Merit Alsancak Yeşilova, Taşkınköy ve GazimağusaDarts Birliği üç puanla kapattı.

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Darts Birinci Ligi’nde Cihangir kayıpsız
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne 9 Mart 2022 Salı günü oynanan 18’inci hafta maçlarıyla devam edildi.
On sekiz takımın mücadele verdiği ligin 18’inci haftasını Miracle Değirmenlik, Mağusa Kültür Derneği, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Merit Alsancak Yeşilova, Taşkınköy ve GazimağusaDarts Birliği üç puanla kapattı.
Ligin yenilgisiz lideri Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Karaoğlanoğlu deplasmanından 10-6’lık skorla galip gelerek zirve yolculuğuna devam etti.      
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 18nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Düzova S.K.- Miracle Değirmenlik S.K (1-15)
KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Mağusa Kültür Derneği (3-13)
Karaoğlanoğlu S.K -Cihangir Av.At.Birliği (6-10)
Merit Alsancak Yeşilova S.K.-Ozanköy S.K.(9-7)
Taşkınköy S.K.- Yükseliş Hentbol İhtisas S.K.(12-4)
MesaryaDarts Birliği-GazimağusaDarts Birliği (2-14)
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU                  
TAKIMLAR                        O         G         B         M        A         Y         P         AV
1.Cihangir Av. A. Birliği       18        17        1          0          209      79        52        130
2.Miracle Değirmenlik           18        17        0          1          220      68        51        152
3.Mağusa Kültür Derneği      18        11        3          4          178      110      36        68
4.Gazimağusa Darts Birliği    18        10        4          4          159      129      34        30
5.Karaoğlanoğlu S.K.             18        9          3          6          161      127      30        34
6.Ozanköy S.K.                      18        8          1          9          133      155      25        -22
7.Yükseliş Hentbol İhtisas     18        7          2          9          134      154      23        -20
8.Taşkınköy S.K.                    18        6          3          9          144      144      21        0
9.KKTC Fenerbahçeliler D.   18        6          3          9          122      166      21        -44
10.Düzova S.K.                      18        3          1          14        105      183      10        -78
11.Merit Alsancak Yeşilova   18        2          0          16        85        203      6          -118
12.Mesarya Darts Birliği        18        1          1          16        78        210      4          -132
 
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