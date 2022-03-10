Darts Birinci Ligi’nde Cihangir kayıpsız

On sekiz takımın mücadele verdiği ligin 18’inci haftasını Miracle Değirmenlik, Mağusa Kültür Derneği, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Merit Alsancak Yeşilova, Taşkınköy ve GazimağusaDarts Birliği üç puanla kapattı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne 9 Mart 2022 Salı günü oynanan 18’inci hafta maçlarıyla devam edildi.

On sekiz takımın mücadele verdiği ligin 18’inci haftasını Miracle Değirmenlik, Mağusa Kültür Derneği, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Merit Alsancak Yeşilova, Taşkınköy ve GazimağusaDarts Birliği üç puanla kapattı.

Ligin yenilgisiz lideri Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Karaoğlanoğlu deplasmanından 10-6’lık skorla galip gelerek zirve yolculuğuna devam etti.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 18nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Düzova S.K.- Miracle Değirmenlik S.K (1-15)

KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Mağusa Kültür Derneği (3-13)

Karaoğlanoğlu S.K -Cihangir Av.At.Birliği (6-10)

Merit Alsancak Yeşilova S.K.-Ozanköy S.K.(9-7)

Taşkınköy S.K.- Yükseliş Hentbol İhtisas S.K.(12-4)

MesaryaDarts Birliği-GazimağusaDarts Birliği (2-14)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir Av. A. Birliği 18 17 1 0 209 79 52 130

2.Miracle Değirmenlik 18 17 0 1 220 68 51 152

3.Mağusa Kültür Derneği 18 11 3 4 178 110 36 68

4.Gazimağusa Darts Birliği 18 10 4 4 159 129 34 30

5.Karaoğlanoğlu S.K. 18 9 3 6 161 127 30 34

6.Ozanköy S.K. 18 8 1 9 133 155 25 -22

7.Yükseliş Hentbol İhtisas 18 7 2 9 134 154 23 -20

8.Taşkınköy S.K. 18 6 3 9 144 144 21 0

9.KKTC Fenerbahçeliler D. 18 6 3 9 122 166 21 -44

10.Düzova S.K. 18 3 1 14 105 183 10 -78

11.Merit Alsancak Yeşilova 18 2 0 16 85 203 6 -118

12.Mesarya Darts Birliği 18 1 1 16 78 210 4 -132

