banner583
banner676
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
6 0
Barlardan hükümete ortak tepki
Barlardan hükümete ortak tepki
317 0
 
Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin açılışı gerçekleşti
Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin açılışı gerçekleşti
12 0
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
181 0
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
2.5B 0
53 0
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
19 0
banner661
banner682

Darts Birinci Ligde şampiyon Güzelyurt

banner476

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi sona ererken şampiyon, Vadili Darts Derneği’ni mağlup eden Güzelyurt Darts Birliği oldu

banner666
Darts Birinci Ligde şampiyon Güzelyurt
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen 2020-2021 Darts Sezonunda, Efes Pilsen Darts Birinci Ligi sona erdi.
12 takımım iki grupta mücadele verdiği Darts Birinci Ligde şampiyon Güzelyurt Darts Birliği (GDB) oldu.Ligde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan GDB, Vadili Darts Derneği, Diamond Child ve Gönyeli Spor Kulübü dün Play-off'ta karşılaştı.
Finalde Vadili ile karşılaşan GDB, rakibini 9-5 yenerek mutlu sona ulaştı. Diamond Child ile Gönyeli arasında oynanan üçüncülük maçını 9-5 kazanan Diamond Child oldu.
Bu sonuçlardan sonra ligi şampiyon tamamlayan GDB, Vadili Darts Derneği ve Diamond Child, Efes Pilsen Darts Süper Ligi'ne yükseldi.
Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri Darts Federasyonu Asbaşkanı Tansu Tilki ve yönetim kurulu üyesi Avşın Kanatlı tarafından verildi.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.