Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen 2020-2021 Darts Sezonunda, Efes Pilsen Darts Birinci Ligi sona erdi.
12 takımım iki grupta mücadele verdiği Darts Birinci Ligde şampiyon Güzelyurt Darts Birliği (GDB) oldu.Ligde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan GDB, Vadili Darts Derneği, Diamond Child ve Gönyeli Spor Kulübü dün Play-off'ta karşılaştı.
Finalde Vadili ile karşılaşan GDB, rakibini 9-5 yenerek mutlu sona ulaştı. Diamond Child ile Gönyeli arasında oynanan üçüncülük maçını 9-5 kazanan Diamond Child oldu.
Bu sonuçlardan sonra ligi şampiyon tamamlayan GDB, Vadili Darts Derneği ve Diamond Child, Efes Pilsen Darts Süper Ligi'ne yükseldi.
Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri Darts Federasyonu Asbaşkanı Tansu Tilki ve yönetim kurulu üyesi Avşın Kanatlı tarafından verildi.
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