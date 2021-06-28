Darts, Birinci Ligde heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne geçtiğimiz gün oynanan maçlarla devam edildi.

Yedinci haftanın geride kaldığı Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda Mağusa Kültür Derneği, Güzelyurt Darts Birliği ve VadiliDarts Derneği rakiplerini mağlup etti. “B” grubunda Diamond Child, Değirmenlik ve Taşkınköy haftayı 3 puanla tamamladılar.

Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şöyle:

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu

MesaryaDarts Birliği-Mağusa Kültür Derneği(7-9)

Göçmenköy S.K.-Güzelyurt Darts Birliği(2-14)

VadiliDarts Derneği-Ozanköy S.K.(16-0)

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “B” Grubu

Gönyeli S.K.- Diamond Child (6-10)

Değirmenlik S.K.-KKTC Fenerbahçeliler Derneği(12-4)

Taşkınköy S.K.-Düzova S.K.(9-7)

