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Darts 1’inci Ligi’nde Gönyeli kayıpsız

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On iki takımın mücadele verdiği ligin beşinci haftasını Yükseliş Hentbol İhtisas, Gönyeli Spor Kulübü, KKTC Fenerbahçeliler Derneği ve Girne Avcılık Atıcılık üç puanla tamamladı

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Darts 1’inci Ligi’nde Gönyeli kayıpsız
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Birinci Ligi’ne dün (6 Aralık 2022 Salı) oynanan beşinci hafta maçlarıyla devam edildi.
On iki takımın mücadele verdiği ligin beşinci haftasını Yükseliş Hentbol İhtisas, Gönyeli Spor Kulübü, KKTC Fenerbahçeliler Derneği ve Girne Avcılık Atıcılık üç puanla tamamladı.
Beyarmudu Belediyesi-Lefkoşa Darts Birliği ve Düzova-Ozanköy maçlarının beraberlikle sonuçlandığı haftayı Gönyeli Spor Kulübü 13 puanla zirvede kapattı.
Darts Birinci Ligi’nin beşinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Beyarmudu Belediyesi-Lefkoşa Darts Birliği: 8-8
Yükseliş Hentbol İhtisas-M.Alsancak Yeşilova: 12-4
GazimağusaDarts Birliği-Gönyeli S.K.: 6-10
KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Taşkınköy: 9-7
MesaryaDarts Birliği-Girne Av.At.S.K.:  4-12
Düzova S.K.-Ozanköy S.K.: 8-8
 
DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU                   
TAKIMLAR                           O       G       B       M      A       Y       P       AV
1.Gönyeli S.K.              5       4       1       0       52     28     13     24
2.Gazimağusa Darts Birliği    5       4       0       1       49     31     12     18
3.Beyarmudu Belediyesi         5       3       2       0       51     29     11     22
4.Lefkoşa Darts Birliği  5       3       1       1       48     32     10     16
5.Girne Av.At.ve S.K.  5       3       0       2       45     35     9       10
6.Yükseliş Hentbol İhtisas     5       3       0       2       42     38     9       4
7.Ozanköy S.K.            5       2       2       1       41     39     8       2
8.Düzova S.K.                        5       2       1       2       41     39     7       2
9.KKTC Fenerbahçeliler D.    5       2       0       3       34     46     6       -12
10.Mesarya Darts Birliği        5       0       1       4       31     49     1       -18
11.Merit Alsancak Y.             5       0       0       5       23     57     0       -34
12.Taşkınköy S.K.                 5       0       0       5       23     57     0       -34
 
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