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Darts 1. Lig’de ilk devrenin lideri Gönyeli

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12 takımın mücadele verdiği ligin ilk devresini Gönyeli Spor Kulübü namağlup lider bitirdi. 31 puanla zirvede yer alan Gönyeli’yi 29 puanla Beyarmudu Belediyesi takip etti

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Darts 1. Lig’de ilk devrenin lideri Gönyeli
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Birinci Ligi’nde ilk devre 17 Ocak 2023 Salı günü oynanan 11’inci hafta maçlarıyla tamamlandı.
12 takımın mücadele verdiği ligin ilk devresini Gönyeli Spor Kulübü namağlup lider bitirdi. 31 puanla zirvede yer alan Gönyeli’yi 29 puanla Beyarmudu Belediyesi takip etti. 
İlk devrenin son maçlarında GazimağusaDarts Birliği, Yükseliş Hentbol İhtisas, Beyarmudu Belediyesi, Taşkınköy ve Gönyeli Spor Kulübü rakiplerini mağlup etti.    
Darts Birinci Ligi’nin Onbirinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
KKTC Fenerbahçeliler Derneği-GazimağusaDarts Birliği: 7-9
MesaryaDarts Birliği-Yükseliş Hentbol İhtisas: 5-11
Düzova S.K.-Beyarmudu Belediyesi: 3-13
Girne Av.At.S.K.- Lefkoşa Darts Birliği: 8-8
Taşkınköy- Merit Alsancak Yeşilova: 11-5
Gönyeli S.K.-Ozanköy S.K.: 11-5
 
DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU                                                     
TAKIMLAR                                         O            G            B             M           A             Y             P             Av.
1.Gönyeli S.K.                   11           10           1             0             124         52           31           72
2.Beyarmudu Belediyesi              11           9             2             0             121         55           29           66
3.Lefkoşa Darts Birliği    11           7             3             1             104         72           24           32
4.Gazimağusa Darts Birliği           11           7             1             3             100         76           22           24
5.Girne Av.At.ve S.K.     11           6             1             4             98           78           19           20
6.Yükseliş Hentbol İhtisas            11           5             3             3             92           84           18           8
7.Ozanköy S.K.                 11           3             2             6             78           98           11           -20
8.Düzova S.K.                                   11           3             2             6             72           104         11           -32
9.KKTC Fenerbahçeliler D.           11           3             1             7             76           100         10           -24
10.Taşkınköy S.K.                            11           3             0             8             75           101         9             -26
11.Mesarya Darts Birliği                11           1             1             9             60           116         4             -56
12.Merit Alsancak Yeşilova         11           0             1             10           56           120         1             -64
 
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