Darts 1. Lig’de ilk devrenin lideri Gönyeli

12 takımın mücadele verdiği ligin ilk devresini Gönyeli Spor Kulübü namağlup lider bitirdi. 31 puanla zirvede yer alan Gönyeli’yi 29 puanla Beyarmudu Belediyesi takip etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Birinci Ligi’nde ilk devre 17 Ocak 2023 Salı günü oynanan 11’inci hafta maçlarıyla tamamlandı.

12 takımın mücadele verdiği ligin ilk devresini Gönyeli Spor Kulübü namağlup lider bitirdi. 31 puanla zirvede yer alan Gönyeli’yi 29 puanla Beyarmudu Belediyesi takip etti.

İlk devrenin son maçlarında GazimağusaDarts Birliği, Yükseliş Hentbol İhtisas, Beyarmudu Belediyesi, Taşkınköy ve Gönyeli Spor Kulübü rakiplerini mağlup etti.

Darts Birinci Ligi’nin Onbirinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

KKTC Fenerbahçeliler Derneği-GazimağusaDarts Birliği: 7-9

MesaryaDarts Birliği-Yükseliş Hentbol İhtisas: 5-11

Düzova S.K.-Beyarmudu Belediyesi: 3-13

Girne Av.At.S.K.- Lefkoşa Darts Birliği: 8-8

Taşkınköy- Merit Alsancak Yeşilova: 11-5

Gönyeli S.K.-Ozanköy S.K.: 11-5



DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1.Gönyeli S.K. 11 10 1 0 124 52 31 72

2.Beyarmudu Belediyesi 11 9 2 0 121 55 29 66

3.Lefkoşa Darts Birliği 11 7 3 1 104 72 24 32

4.Gazimağusa Darts Birliği 11 7 1 3 100 76 22 24

5.Girne Av.At.ve S.K. 11 6 1 4 98 78 19 20

6.Yükseliş Hentbol İhtisas 11 5 3 3 92 84 18 8

7.Ozanköy S.K. 11 3 2 6 78 98 11 -20

8.Düzova S.K. 11 3 2 6 72 104 11 -32

9.KKTC Fenerbahçeliler D. 11 3 1 7 76 100 10 -24

10.Taşkınköy S.K. 11 3 0 8 75 101 9 -26

11.Mesarya Darts Birliği 11 1 1 9 60 116 4 -56

12.Merit Alsancak Yeşilova 11 0 1 10 56 120 1 -64

