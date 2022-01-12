Darts 1. Lig’de Cihangir kayıpsız lider

On iki takımın mücadele verdiği ligin onuncu haftasında Taşkınköy, GazimağusaDarts Birliği, Yükseliş Hentbol İhtisas, Ozanköy, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği ve Mağusa Kültür Derneği rakiplerini mağlup etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dün (12 Aralık 2022 Salı) oynanan onuncu hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin onuncu haftasında Taşkınköy, GazimağusaDarts Birliği, Yükseliş Hentbol İhtisas, Ozanköy, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği ve Mağusa Kültür Derneği rakiplerini mağlup etti.

Haftanın önemli maçında Miracle Değirmenlik ile Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği karşı karşıya geldi. Zirveyi yakından ilgilendiren ve iki yenilgisiz takımın karşılaştığı mücadeleyi Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği 9-7 kazandı.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin onuncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Merit Alsancak Yeşilova-Taşkınköy: 5-11

Karaoğlanoğlu-GazimağusaDarts Birliği: 6-10

KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Yükseliş Hentbol İhtisas: 7-9

Düzova-Ozanköy: 7-9

Miracle Değirmenlik-Cihangir Av.At.Birliği: 7-9

MesaryaDarts Birliği-Mağusa Kültür Derneği: 1-15



EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir Av.At.Birliği 10 10 0 0 121 39 30 82

2.Miracle Değirmenlik 10 9 0 1 109 51 27 58

3.Ozanköy 10 7 1 2 92 68 22 24

4.Mağusa Kültür Derneği 10 5 3 2 95 65 18 30

5.Gazimağusa Darts Birliği 10 5 3 2 91 69 18 22

6.Karaoğlanoğlu 10 4 2 4 88 72 14 16

7.Yükseliş Hentbol İhtisas 10 4 2 4 76 84 14 -8

8.Taşkınköy S.K. 10 3 3 4 79 81 12 -2

9.KKTC Fenerbahçeliler D. 10 3 1 6 69 91 10 -22

10.Düzova 10 2 1 7 66 94 7 -28

11.Mesarya Darts Birliği 10 0 0 10 38 122 0 -84

12.Merit Alsancak Yeşilova 10 0 0 10 36 124 0 -88

