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Darts 1. Lig’de Cihangir kayıpsız lider

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On iki takımın mücadele verdiği ligin onuncu haftasında Taşkınköy, GazimağusaDarts Birliği, Yükseliş Hentbol İhtisas, Ozanköy, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği ve Mağusa Kültür Derneği rakiplerini mağlup etti

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Darts 1. Lig’de Cihangir kayıpsız lider
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dün (12 Aralık 2022 Salı) oynanan onuncu hafta maçlarıyla devam edildi. 
On iki takımın mücadele verdiği ligin onuncu haftasında Taşkınköy, GazimağusaDarts Birliği, Yükseliş Hentbol İhtisas, Ozanköy, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği ve Mağusa Kültür Derneği rakiplerini mağlup etti.
Haftanın önemli maçında Miracle Değirmenlik ile Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği karşı karşıya geldi. Zirveyi yakından ilgilendiren ve iki yenilgisiz takımın karşılaştığı mücadeleyi Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği 9-7 kazandı. 
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin onuncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Merit Alsancak Yeşilova-Taşkınköy: 5-11
Karaoğlanoğlu-GazimağusaDarts Birliği: 6-10
KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Yükseliş Hentbol İhtisas: 7-9
Düzova-Ozanköy: 7-9
Miracle Değirmenlik-Cihangir Av.At.Birliği: 7-9
MesaryaDarts Birliği-Mağusa Kültür Derneği: 1-15
 
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU             
TAKIMLAR        O       G       B       M      A       Y       P       AV
1.Cihangir Av.At.Birliği         10     10     0       0       121   39     30     82
2.Miracle Değirmenlik   10     9       0       1       109   51     27     58
3.Ozanköy 10     7       1       2       92     68     22     24
4.Mağusa Kültür Derneği       10     5       3       2       95     65     18     30
5.Gazimağusa Darts Birliği    10     5       3       2       91     69     18     22
6.Karaoğlanoğlu  10     4       2       4       88     72     14     16
7.Yükseliş Hentbol İhtisas     10     4       2       4       76     84     14     -8
8.Taşkınköy S.K. 10     3       3       4       79     81     12     -2
9.KKTC Fenerbahçeliler D.    10     3       1       6       69     91     10     -22
10.Düzova 10     2       1       7       66     94     7       -28
11.Mesarya Darts Birliği        10     0       0       10     38     122   0       -84
12.Merit Alsancak Yeşilova   10     0       0       10     36     124   0       -88
 
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