Darts 1. Lig’de 3 takım süper lig biletini aldı

On iki takımın mücadele verdiği ligde Cihangir Avcılık Atıcılık, Miracle Değirmenlik ve Mağusa Kültür Derneği, Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne çıkmayı garantiledi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dün (29 Mart 2022 Salı) oynanan 21’inci hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin 21’inci hafta maçları sonunda Cihangir Avcılık Atıcılık, Miracle Değirmenlik ve Mağusa Kültür Derneği, Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne çıkmayı garantiledi.

21’inci hafta maçlarında Taşkınköy ve Mağusa Kültür Derneği rakiplerini mağlup etti. İki karşılaşmanın ertelendiği haftada iki maç beraberlikle sonuçlandı.

Ligin bitimine bir hafta kala şampiyonun belirleneceği maç, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği ile Miracle Değirmenlik arasında oynanacak.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 21’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu öyle:

Taşkınköy-Merit Alsancak Yeşilova: 13-3

GazimağusaDarts Birliği-Karaoğlanoğlu: 8-8

Ozanköy-Düzova: 8-8

Mağusa Kültür Derneği-MesaryaDarts Birliği: 15-1

Yükseliş Hentbol İhtisas-KKTC Fenerbahçeliler Derneği (Ertelendi)

Cihangir Av.At.Birliği- Miracle Değirmenlik (Ertelendi)



EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir Av.At.Birliği 20 19 1 0 235 85 58 150

2.Miracle Değirmenlik 20 19 0 1 244 76 57 168

3.Mağusa K.Derneği 21 13 3 5 208 128 42 80

4.Gazimağusa D. Birliği 21 11 5 5 188 148 38 40

5.Karaoğlanoğlu 21 11 4 6 191 145 37 46

6.Taşkınköy 21 9 3 9 177 159 30 18

7.Ozanköy 21 9 2 10 157 179 29 -22

8.Yükseliş H. İhtisas 20 8 2 10 150 170 26 -20

9.KKTC Fenerbahçeliler D. 20 6 4 10 132 188 22 -56

10.Düzova S.K. 21 3 1 17 121 215 10 -94

11.Merit Aç Yeşilova 21 2 0 19 95 241 6 -146

12.Mesarya D.Birliği 21 1 1 19 86 250 4 -164

