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Darts 1. Lig’de 3 takım süper lig biletini aldı

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On iki takımın mücadele verdiği ligde Cihangir Avcılık Atıcılık, Miracle Değirmenlik ve Mağusa Kültür Derneği, Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne çıkmayı garantiledi

Darts 1. Lig’de 3 takım süper lig biletini aldı
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dün (29 Mart 2022 Salı) oynanan 21’inci hafta maçlarıyla devam edildi.
On iki takımın mücadele verdiği ligin 21’inci hafta maçları sonunda Cihangir Avcılık Atıcılık, Miracle Değirmenlik ve Mağusa Kültür Derneği, Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne çıkmayı garantiledi.
21’inci hafta maçlarında Taşkınköy ve Mağusa Kültür Derneği rakiplerini mağlup etti. İki karşılaşmanın ertelendiği haftada iki maç beraberlikle sonuçlandı.
Ligin bitimine bir hafta kala şampiyonun belirleneceği maç, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği ile Miracle Değirmenlik arasında oynanacak.
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 21’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu öyle:
Taşkınköy-Merit Alsancak Yeşilova: 13-3
GazimağusaDarts Birliği-Karaoğlanoğlu: 8-8
Ozanköy-Düzova: 8-8
Mağusa Kültür Derneği-MesaryaDarts Birliği: 15-1
Yükseliş Hentbol İhtisas-KKTC Fenerbahçeliler Derneği (Ertelendi)
Cihangir Av.At.Birliği- Miracle Değirmenlik (Ertelendi)
 
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU                                           
TAKIMLAR                          O            G            B             M           A             Y             P             AV
1.Cihangir Av.At.Birliği   20           19           1             0             235         85           58           150
2.Miracle Değirmenlik   20           19           0             1             244         76           57           168
3.Mağusa K.Derneği      21           13           3             5             208         128         42           80
4.Gazimağusa D. Birliği  21           11           5             5             188         148         38           40
5.Karaoğlanoğlu               21           11           4             6             191         145         37           46
6.Taşkınköy                       21           9             3             9             177         159         30           18
7.Ozanköy                          21           9             2             10           157         179         29           -22
8.Yükseliş H. İhtisas        20           8             2             10           150         170         26           -20
9.KKTC Fenerbahçeliler D.           20           6             4             10           132         188         22           -56
10.Düzova S.K.                 21           3             1             17           121         215         10           -94
11.Merit Aç Yeşilova      21           2             0             19           95           241         6             -146
12.Mesarya D.Birliği       21           1             1             19           86           250         4             -164
 
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