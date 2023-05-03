Dartlar Mehmet Sayım anısına atılacak

Niyazi Ergülen
Güzelyurt Darts Birliği(GDB) 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonasına puan veren 11.Ayak Mehmet Sayım Açık Anı Darts Turnuvası 5 Mayıs 2023 cuma akşamı saat: 20:30'da Mevlevi Spor Kulübü Darts Atış Salonunda gerçekleşecek.
GDB organizasyonunda ve Sayım ailesi sponsorluğunda yapılacak olan bu anlamlı turnuvaya tüm dartsçıların katılımı beklenmekte.
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