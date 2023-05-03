Dartlar Mehmet Sayım anısına atılacak

Niyazi Ergülen

Güzelyurt Darts Birliği(GDB) 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonasına puan veren 11.Ayak Mehmet Sayım Açık Anı Darts Turnuvası 5 Mayıs 2023 cuma akşamı saat: 20:30'da Mevlevi Spor Kulübü Darts Atış Salonunda gerçekleşecek.

GDB organizasyonunda ve Sayım ailesi sponsorluğunda yapılacak olan bu anlamlı turnuvaya tüm dartsçıların katılımı beklenmekte.

