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Dartlar Mehmet Sayım anısına atılacak

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Dartlar Mehmet Sayım anısına atılacak
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Niyazi Ergülen
Güzelyurt Darts Birliği(GDB) 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonasına puan veren 11.Ayak Mehmet Sayım Açık Anı Darts Turnuvası 5 Mayıs 2023 cuma akşamı saat: 20:30'da Mevlevi Spor Kulübü Darts Atış Salonunda gerçekleşecek.
GDB organizasyonunda ve Sayım ailesi sponsorluğunda yapılacak olan bu anlamlı turnuvaya tüm dartsçıların katılımı beklenmekte.
 
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