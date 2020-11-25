Darst liglerinde 20 takım hedefe atacak

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde bu sezon 8 takım, Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ise 12 takım iki grupta mücadele verecek

Dartsta 2020-2021 sezonunda 20 takım mücadele edecek. Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde bu sezon 8 takım şampiyonluk mücadelesi yapacak. Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ise 12 takım iki grupta mücadele verecek.

İki grupta oynanacak Birinci Ligde gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulüne göre yarı final, final ve üçüncülük mücadelesi yapacak. İlk üçe girecek takımlar gelecek sezon bir üst lige yükselecek.

Darts Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda 2020-2021 Ferdi Darts Şampiyonası COVİD-19 nedeniyle Ocak 2021 tarihine kadar yapılmamasına karar verdi.

2020-2021 sezonunda mücadele edecek takımlar şöyle:

Efes Pilsen Darts Süper Ligi

Beyarmudu Belediyesi

Cihangir

Coşkuner Kültür, Sanat ve Spor Derneği

Gönyeli Av.At.K.

Gönyeli Darts Birliği

Lefkoşa Darts Birliği

LEGEND

Minareliköy

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi

Değirmenlik

Dimaond Child

Düzova

Göçmenköy

Gönyeli

Güzelyurt Darts Birliği

KKTC Fenerbahçeliler Derneği

Mağusa Kültür Derneği

Mesarya Darts Birliği

Ozanköy

Taşkınköy

Vadili Darts Derneği

