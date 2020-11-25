Darst liglerinde 20 takım hedefe atacak

Dartsta 2020-2021 sezonunda 20 takım mücadele edecek. Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde bu sezon 8 takım şampiyonluk mücadelesi yapacak. Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ise 12 takım iki grupta mücadele verecek.
İki grupta oynanacak Birinci Ligde gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulüne göre yarı final, final ve üçüncülük mücadelesi yapacak. İlk üçe girecek takımlar gelecek sezon bir üst lige yükselecek.
Darts Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda 2020-2021 Ferdi Darts Şampiyonası COVİD-19 nedeniyle Ocak 2021 tarihine kadar yapılmamasına karar verdi.
2020-2021 sezonunda mücadele edecek takımlar şöyle:
Efes Pilsen Darts Süper Ligi
Beyarmudu Belediyesi
Cihangir
Coşkuner Kültür, Sanat ve Spor Derneği
Gönyeli Av.At.K.
Gönyeli Darts Birliği
Lefkoşa Darts Birliği
LEGEND
Minareliköy
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi
Değirmenlik
Dimaond Child
Düzova
Göçmenköy
Gönyeli
Güzelyurt Darts Birliği
KKTC Fenerbahçeliler Derneği
Mağusa Kültür Derneği
Mesarya Darts Birliği
Ozanköy
Taşkınköy
Vadili Darts Derneği
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