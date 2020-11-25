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Darst liglerinde 20 takım hedefe atacak

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde bu sezon 8 takım, Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ise 12 takım iki grupta mücadele verecek

Darst liglerinde 20 takım hedefe atacak
Dartsta 2020-2021 sezonunda 20 takım mücadele edecek. Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde bu sezon 8 takım şampiyonluk mücadelesi yapacak. Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ise 12 takım iki grupta mücadele verecek.
İki grupta oynanacak Birinci Ligde gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulüne göre yarı final, final ve üçüncülük mücadelesi yapacak. İlk üçe girecek takımlar gelecek sezon bir üst lige yükselecek.
Darts Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda 2020-2021 Ferdi Darts Şampiyonası COVİD-19 nedeniyle Ocak 2021 tarihine kadar yapılmamasına karar verdi.
2020-2021 sezonunda mücadele edecek takımlar şöyle:
Efes Pilsen Darts Süper Ligi
Beyarmudu Belediyesi                                             
Cihangir                                                        
Coşkuner Kültür, Sanat ve Spor Derneği                 
Gönyeli Av.At.K.                                                                
Gönyeli Darts Birliği                                                
Lefkoşa Darts Birliği                                                
LEGEND                                                                 
Minareliköy                                                  
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi
Değirmenlik                                                  
Dimaond Child                                 
Düzova                                                         
Göçmenköy                           
Gönyeli                                                                     
Güzelyurt Darts Birliği                                             
KKTC Fenerbahçeliler Derneği                               
Mağusa Kültür Derneği                                            
Mesarya Darts Birliği                                               
Ozanköy                                                                   
Taşkınköy                                                     
Vadili Darts Derneği                                                
 
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