Çocuk Turnuvası şampiyonu Aşıkcan!

Mehmet Çocuk 13. Geleneksel anı darts turnuvası ile anıldı.

Lefkoşa Darts Birliği’nin organize ettiği Mehmet Çocuk 13. Geleneksel anı darts turnuvası 56 dartsçı’nın katılımı ile yapıldı. Gerçekleştirilen turnuvada Şampiyon Akın Aşıkcan olurken 2. Ergün Gülenler, 3. Tamer Kaya, 4. Cemal Gingi oldu. Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini aile üyeleri ile Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı taktim etti.

Organize edilen turnuvada yan ödülleri alanlar aşağıdaki gibidir.

En yüksek sayıdan bitiren: Cemal Gingi (122)

En az okta bitiren: Tahir Çaltinoğlu (15 ok)

En yüksek sayı atan: Tahir Çaltinoğlu (2x180)



