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Çocuk Turnuvası şampiyonu Amcaoğlu

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Mehmet Çocuk 14. Geleneksel Anı Darts Turnuvası 38 dartsçı’nın katılımı ile yapılırken, Şampiyon Selçuk Amcaoğlu oldu

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Çocuk Turnuvası şampiyonu Amcaoğlu
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Lefkoşa Darts Birliği’nin organize ettiği Mehmet Çocuk 14. Geleneksel Anı Darts Turnuvası 38 dartsçı’nın katılımı ile yapıldı.  Gerçekleştirilen turnuvada Şampiyon Selçuk Amcaoğlu olurken 2. Tanser Tilki, 3. Tony Stone, 4. Murat Çınaroğlu oldu. Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini aile üyeleri ile Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı taktim etti.
Organize edilen turnuvada yan ödülleri alanlar aşağıdaki gibidir.
En yüksek sayıdan bitiren: Selçuk Amcaoğlu (156)
En az okta bitiren: Tanser Tilki (14 ok)
En yüksek sayı atan: Tony Stone (2×180)
 
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