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Çocuk, Stone’u durdurdu

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Çocuk, Stone’u durdurdu
Lefkoşa Darts Birliği Ferdi Darts Şampiyonası’nın altıncı ayağı yapıldı.Lefkoşa Darts Birliği Lokali’nde gerçekleştirilen müsabakalarda Ferdi Darts Şampiyonası’nın altıncı ayağı yapıldı.
Gerçekleştirilen müsabakaların final maçında Tony Stone ile karşılaşan Elmas Çocuk altıncı ayağın şampiyonu oldu. Ferdi Darts Şampiyonasının üçüncülük dördüncülük maçındaysa karşılaşan Hüseyin Moda rakibi Murat Çınaroğlu’nu mağlup ederek üçüncülüğü elde etti. Toplam sekiz ayaktan oluşan Ferdi Darts Şampiyonası’nın altıncı ayağında Elmas Çocuk finalde lider Tony Stone’u mağlup ederek şampiyon oldu. Genel klasman sıralamasında beşinci ayaktan sonra oluşan puan tablosu aşağıdaki gibidir.
Lefkoşa Darts Birliği Ferdi Darts Ligi Puan Durumu
SPORCU ADI 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA 5.HAFTA 6.HAFTA TOPLAM
Tony Stone 5 20 20 20 20 16     101
Murat Çınaroğlu 16 16 16 5 12 9     74
ElmasÇocuk 20 7 3 5 5 20     60
HüseyinModa 7 5 7 16 7 12     54
Hakan Boral 7 7 9 7 16 7     53
Ertuğrul Kaya 5 5 7 12 5 7     41
Ali Çamlıbelli 7 5 7 5 9 5     38
BerkMohaç 9 5 5 5 7 7     38
MahmutÇınar 5 7 5 9 7 5     38
Serkan Can 12 5 12 5 0 0     34
FatihKöse 0 7 5 7 7 5     31
GüneyÖzçevik 5 9 5 3 5 0     27
TonguzÇakmak 5 3 5 3 5 5     26
Ali Kasapoğlu 5 3 7 5 5 0     25
SedatSedatgil 7 5 3 5 5 0     25
Mehmet Barani 0 5 5 5 5 5     25
FaikAmcaoğlu 0 12 5 7 0 0     24
Mehmet Tamer Kaya 0 5 5 7 0 7     24
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