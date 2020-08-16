Çocuk, Stone’u durdurdu

SPORCU ADI 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA 5.HAFTA 6.HAFTA TOPLAM Tony Stone 5 20 20 20 20 16 101 Murat Çınaroğlu 16 16 16 5 12 9 74 ElmasÇocuk 20 7 3 5 5 20 60 HüseyinModa 7 5 7 16 7 12 54 Hakan Boral 7 7 9 7 16 7 53 Ertuğrul Kaya 5 5 7 12 5 7 41 Ali Çamlıbelli 7 5 7 5 9 5 38 BerkMohaç 9 5 5 5 7 7 38 MahmutÇınar 5 7 5 9 7 5 38 Serkan Can 12 5 12 5 0 0 34 FatihKöse 0 7 5 7 7 5 31 GüneyÖzçevik 5 9 5 3 5 0 27 TonguzÇakmak 5 3 5 3 5 5 26 Ali Kasapoğlu 5 3 7 5 5 0 25 SedatSedatgil 7 5 3 5 5 0 25 Mehmet Barani 0 5 5 5 5 5 25 FaikAmcaoğlu 0 12 5 7 0 0 24 Mehmet Tamer Kaya 0 5 5 7 0 7 24

Lefkoşa Darts Birliği Lokali’nde gerçekleştirilen müsabakalarda Ferdi Darts Şampiyonası’nın altıncı ayağı yapıldı.Gerçekleştirilen müsabakaların final maçında Tony Stone ile karşılaşan Elmas Çocuk altıncı ayağın şampiyonu oldu. Ferdi Darts Şampiyonasının üçüncülük dördüncülük maçındaysa karşılaşan Hüseyin Moda rakibi Murat Çınaroğlu’nu mağlup ederek üçüncülüğü elde etti. Toplam sekiz ayaktan oluşan Ferdi Darts Şampiyonası’nın altıncı ayağında Elmas Çocuk finalde lider Tony Stone’u mağlup ederek şampiyon oldu.