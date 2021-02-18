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Çınaroğlu: Bireysel çalışmak pek faydalı değildir

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Çınaroğlu: Bireysel çalışmak pek faydalı değildir
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin iddialı takımlarından Diamond Child Darts Takımında forma giyen tecrübeli dartsçı Murat Çınaroğlu, sezonun durması ve karantina sürecinin yaşanmasının dartsçıları olumsuz etkilediğini söyledi.
“B” grubunun güçlü takımı Diamond Child Darts Takımında oynayan Murat Çınaroğlu’nun açıklamaları şöyle:
“Maçlar oynanmadığı için evde bireysel olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Ancak bireysel çalışmak pek de faydalı değildir.
Çünkü darts sporu konsantrasyon ister. Tek başına atmakla da konsantrasyon sağlamak kolay olmaz. Maçlar olmayınca istesek de yeterince konsantre olamayız.”
 
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