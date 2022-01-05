Cihangir ve Değirmenlik kayıpsız

On iki takımın mücadele verdiği Efes Pilsen Darts 1.Ligi’nde Miracle Değirmenlik, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Ozanköy, Karaoğlanoğlu, GazimağusaDarts Birliği ve Taşkınköy rakiplerini mağlup etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dün (4 Ocak 2022 Salı) oynanan dokuzuncu hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin dokuzuncu haftasında Miracle Değirmenlik, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Ozanköy, Karaoğlanoğlu, GazimağusaDarts Birliği ve Taşkınköy rakiplerini mağlup etti.

Şampiyonluk yarışının kıyasıya devam ettiği ligde yenilgisiz iki takım Miracle Değirmenlik ve Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği kayıpsız yola devam ediyor.

Dokuz hafta sonunda Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği 27 puanla zirvede yer alırken, Miracle Değirmenlik averajla ikinci sırada haftayı tamamladı.

Efes Pilsen Dartsa Birinci Ligi’nin dokuzuncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu öyle:

Mağsa Kültür Derneği-Miraçla Değirmenlik: 7-9

Cihangir Av.At.Birliği-Düzova: 13-3

Ozanköy-KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 12-4

Yükseliş Hentbol İhtisas-Karaoğlanoğlu: 6-10

GazimağusaDarts Birliği- M.Alsancak Yeşilova: 12-4

Taşkınköy-MesaryaDarts Birliği: 12-4



EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir Avcılık Atıcılık B. 9 9 0 0 112 32 27 80

2.Miracle Değirmenlik 9 9 0 0 102 42 27 60

3.Ozanköy 9 6 1 2 83 61 19 22

4.Gazimağusa Darts Birliği 9 4 3 2 81 63 15 18

5.Mağusa Kültür Derneği 9 4 3 2 80 64 15 16

6.Karaoğlanoğlu 9 4 2 3 82 62 14 20

7.Yükseliş Hentbol İhtisas. 9 3 2 4 67 77 11 -10

8.KKTC Fenerbahçeliler D. 9 3 1 5 62 82 10 -20

9.Taşkınköy 9 2 3 4 68 76 9 -8

10.Düzova 9 2 1 6 59 85 7 -26

11.Mesarya Darts Birliği 9 0 0 9 37 107 0 -70

12.Merit Alsancak Yeşilova 9 0 0 9 31 113 0 -82

