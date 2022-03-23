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Cihangir kayıpsız

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On iki takımın mücadele verdiği Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde Miracle Değirmenlik, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Karaoğlanoğlu, GazimağusaDarts Birliği ve Taşkınköy haftayı 3 puanla kapattı

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Cihangir kayıpsız
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dün (22 Mart 2022 Salı) oynanan 20’nci hafta maçlarıyla devam edildi.
On iki takımın mücadele verdiği ligde Miracle Değirmenlik, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Karaoğlanoğlu, GazimağusaDarts Birliği ve Taşkınköy haftayı 3 puanla kapattı.    
KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Ozanköy karşılaşmasının beraberlikle sonuçlandığı ligde Düzovadeplasmanından 12-4 galip gelen Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği liderliğini sürdürdü. 
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 20’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Miracle Değirmenlik-Mağusa Kültür Derneği: 10-6
Düzova-Cihangir Av.At.Birliği: 4-12
KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Ozanköy: 8-8
Karaoğlanoğlu-Yükseliş Hentbol İhtisas: 11-5
Merit Alsancak Yeşilova-GazimağusaDarts Birliği: 2-14
MesaryaDarts Birliği-Taşkınköy: 5-11
 
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU             
TAKIMLAR                 O       G       B       M      A       Y       P       AV
1.Cihangir A.A.B          20     19     1       0       235   85     58     150
2.Miracle Değirmenlik   20     19     0       1       244   76     57     168
3.Mağusa Kültür Derneği20   12     3       5       193   127   39     66
4.Gazimağusa Darts B. 20     11     4       5       180   140   37     40
5.Karaoğlanoğlu          20     11     3       6       183   137   36     46
6.Taşkınköy                 20     8       3       9       164   156   27     8
7.Yükseliş Hentbol İ.    20     8       2       10     150   170   26     -20
8.Ozanköy                    20     8       2       10     146   174   26     -28
9.KKTC FenerbahçelilerD.20 6       4       10     132   188   22     -56
10.Düzova S.K.            20     3       1       16     116   204   10     -88
11.Merit A. Yeşilova    20     2       0       18     92     228   6       -136
12.Mesarya Darts Birliği        20     1       1       18     85     235   4       -150
 
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