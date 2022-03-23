Cihangir kayıpsız

On iki takımın mücadele verdiği Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde Miracle Değirmenlik, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Karaoğlanoğlu, GazimağusaDarts Birliği ve Taşkınköy haftayı 3 puanla kapattı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dün (22 Mart 2022 Salı) oynanan 20’nci hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligde Miracle Değirmenlik, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Karaoğlanoğlu, GazimağusaDarts Birliği ve Taşkınköy haftayı 3 puanla kapattı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Ozanköy karşılaşmasının beraberlikle sonuçlandığı ligde Düzovadeplasmanından 12-4 galip gelen Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği liderliğini sürdürdü.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 20’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Miracle Değirmenlik-Mağusa Kültür Derneği: 10-6

Düzova-Cihangir Av.At.Birliği: 4-12

KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Ozanköy: 8-8

Karaoğlanoğlu-Yükseliş Hentbol İhtisas: 11-5

Merit Alsancak Yeşilova-GazimağusaDarts Birliği: 2-14

MesaryaDarts Birliği-Taşkınköy: 5-11



EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir A.A.B 20 19 1 0 235 85 58 150

2.Miracle Değirmenlik 20 19 0 1 244 76 57 168

3.Mağusa Kültür Derneği20 12 3 5 193 127 39 66

4.Gazimağusa Darts B. 20 11 4 5 180 140 37 40

5.Karaoğlanoğlu 20 11 3 6 183 137 36 46

6.Taşkınköy 20 8 3 9 164 156 27 8

7.Yükseliş Hentbol İ. 20 8 2 10 150 170 26 -20

8.Ozanköy 20 8 2 10 146 174 26 -28

9.KKTC FenerbahçelilerD.20 6 4 10 132 188 22 -56

10.Düzova S.K. 20 3 1 16 116 204 10 -88

11.Merit A. Yeşilova 20 2 0 18 92 228 6 -136

12.Mesarya Darts Birliği 20 1 1 18 85 235 4 -150

