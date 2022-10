Carslberg 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi finalistleri belirlendi

KKTC Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edilen Carlsberg 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi yarı final maçları dün akşam oynanan maçlar ile tamamlandı. MesaryaLions – Fenerbahçeliler Derneği yarı final maçı tam bir final havasında oynandı ve son seti kazanan Fenerbahçeliler Derneği rakibini 13 – 11 yenerek finale çıkan ilk takım oldu. Gülenler İnşaat – Legend yarı final maçında profesyonel oyuncularının oyuna ağırlığını koymasıyla rakibini 13 – 8 yenen Gülenler İnşaat, namağlup finale çıkan tek takım oldu.

İki ay boyunca grup maçları ile başlayan para ödüllü turnuvaya Profesyonel isimlerin de katılması ile çekişmeli maçlar yaşandı. Carlsberg Yaz Darts Ligi’nde Finale Çıkan takımlar ise, Ergün Gülenler’in Kaptanlığı yaptığı Gülenler İnşaat ile Cemal Gingi’nin Kaptanlığını yaptığı Fenerbahçeliler Derneği takımları oldu.



Yarı Final Maçlarında;

En Yüksek Sayı Atan Tony 1x180,

En Az Ok’ta Bitirenler :

Cemal Gingi 16 Ok

Selahattin Tok 18 Ok

Akın Aşıkcan 18 Ok

Tony 18 Ok ve

En Yüksek Sayıdan Bitiren Murat Çınaroğlu 105 Sayıdan Finiş yaparak gecenin En iyileri oldular.

Arden Gıda’nın Sponsorluğunda Düzenlenen ve Para Ödüllü Olan Carlsberg Yaz Darts Liginde Ödüller ise;

Şampiyon Gelen Takıma 15,000TL

İkinci Gelen Takıma 10,000TL ve

Üçüncü Gelen Takıma 5.000TL Para Ödülü ve Kupa verilecek.

31 Ekim 2022 (Pazartesi) Günü saat 19:30’da başlayacak olan üçüncülük maçı ardından final maçı oynanacak. Üçüncülük maçında MesaryaLions ile Legend saat 19:30’da, final maçında ise Fenerbahçeliler Derneği ile Gülenler İnşaat saat 21:00’de karşılaşacaklar.

Üçüncülük Eşleşmesi : MesaryaLions – Legend (19:30)

Final Maçı Eşleşmesi : Fenerbahçeliler Derneği – Gülenler İnşaat (21:00)