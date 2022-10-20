Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği Darts Ligi’nde grup maçları tamamlandı

Gülenler İnşaat - Gommalar-2

Erciyes Tesisatçılık - Legends

Fenerbahçeliler Derneği - Ballı Market

Yönlüer Lastik Servisi - MesaryaLions

İlk kez düzenlenen Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği Darts Ligi grup maçları önceki akşam oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. A ve B Grubunu mağlubiyet almadan tamamlayaniletakımları gruplarını lider olarak tamamladı. İlk 4 takımın çıkacağı Çeyrek Finallere ise;; Gülenler İnşaat, Fenerbahçeliler Derneği, Erciyes Tesisatçılık ve Yönlüer Lastik Servisi çıkarken,ise; MesaryaLions, Legends, Ballı Market ve Gommalar-2 gruptan çıktılar.Çeyrek Final eşleşmeleri sonucunda karşılaşmalar 24 Ekim Pazartesi 19:30 tarihinde KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde olacak.Çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu: