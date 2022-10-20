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Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği Darts Ligi’nde grup maçları tamamlandı

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Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği Darts Ligi’nde grup maçları tamamlandı
İlk kez düzenlenen Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği Darts Ligi grup maçları önceki akşam oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. A ve B Grubunu mağlubiyet almadan tamamlayan Gülenler İnşaat ile MesaryaLions takımları gruplarını lider olarak tamamladı. İlk 4 takımın çıkacağı Çeyrek Finallere ise; A grubunda ; Gülenler İnşaat, Fenerbahçeliler Derneği, Erciyes Tesisatçılık ve Yönlüer Lastik Servisi çıkarken, B Grubunda ise; MesaryaLions, Legends, Ballı Market ve Gommalar-2 gruptan çıktılar.
Çeyrek Final eşleşmeleri sonucunda karşılaşmalar 24 Ekim Pazartesi 19:30 tarihinde  KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde olacak.
Çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:
  • Gülenler İnşaat - Gommalar-2
  • Erciyes Tesisatçılık - Legends
  • Fenerbahçeliler Derneği - Ballı Market
  • Yönlüer Lastik Servisi - MesaryaLions
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