Camcıoğlu/Karaosman Turnuvası, Sedatgil’in

Mustafa Camcıoğlu/ Kemal Cemali Karaosman Açık Anı Darts Turnuvasında, Mustafa Behlül 'ü yenen Sedat Sedatgil şampiyonu oldu

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) organizasyonunda ve Binatlı Yılmaz Spor Kulübü (BYSK) sponsorluğunda GDB Ferdi Darts Şampiyonasına puan veren 5. turnuva olan Mustafa Camcıoğlu/ Kemal Cemali Karaosman Açık Anı Darts Turnuvası, Binatlı Yılmaz Spor Kulübü lokalinde gerçekleştirildi.

180'lerin çok sık atıldığı ve 15 dartta bitirişin gerçekleştiği gecede rakiplerini mağlup eden Sedat Sedatgil, Vedat Kum, Mustafa Behlül ve Murat Çınaroğlu yarı final oynamaya hak kazandılar. Yarı finalin ilk maçında rakibi Vedat Kum'u 3-0 ile geçen Sedat Sedatgil ilk finalist olurken, yarı finalin diğer maçında da rakibini 3-1 yenen Mustafa Behlül ise diğer finalist oldu.

Mağluplar üçüncülük maçına çıkarken maçta rakibi Vedat Kum'u 3 – 1 yenen Murat Çınaroğlu gecenin üçüncüsü oldu. Final maçında ise son haftaların en güzel maçı oynandı. Sedat Sedatgil ve Mustafa Behlül 'ün oynadığı final maçında 157 ve 141 bitirişin ve 180'lerin atıldığı maçın bir legini de 15 dart ile bitiriş gerçekleşti. Bu güzel final maçında da rakibini 3-1 yenen Sedat Sedatgil gecenin şampiyonu oldu. Gecede yan ödüllerde en yüksek sayıyı 3 adet 180 ile Hasan Bozbeyli, en yüksek sayıdan bitiren 157 ile ve en az dartta bitirişi iki adet 15 dart olarak Mustafa Behlül aldılar.

Turnuva sonunda ödülleri İsmet Karaosman, Hasan Camcıoğlu, Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Başkanı Orsel Neşe, Salih Cafer, GDB Başkanı Alkan Caner ve GDB asbaşkanı Engin Portakalcıoğlu verdiler.

