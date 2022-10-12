5’li Takımsal Yaz Ligi’nde grup maçları tamamlanıyor

KKTC FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ
CARLSBERG 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
1 GÜLENLER İNŞAAT 5 5 0 0 80 44 15 36
2 FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ 5 4 0 1 86 38 12 48
3 ERCİYES TESİSATCILIK 6 3 0 3 82 68 9 14
4 ULTRA GARAVA 5 3 0 2 56 69 9 -13
5 YÖNLÜER LASTİK SERVİSİ 4 2 0 2 53 46 6 7
6 CARLSBERG 4 0 0 4 31 69 0 -38
7 DÜZOVA 5 0 0 5 35 89 0 -54
6.NCI HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Erciyes Tesisatcılık-Ultra Garava 18-7
Gülenler İnşaat-Fenerbahçeliler Derneği 14-10
Carlsberg-Yönlüer Lastik Servisi 19.10.2022 tarihine ertelendi
Düzova S.K. Bay
Ergün Gülenler 88 Göbek Fınısh
İbrahim Esiner 2*180
Tony 1*180
Tarık Billur 1*180
Tony 15 Ok
KKTC FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ
CARLSBERG 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
1.MESARYA LİONS 6 6 0 0 130 20 18 110
2.LEGENDS 6 4 0 2 93 57 12 36
3.BALLI MARKET 6 4 0 2 102 48 12 54
4.GOMMALAR-2 6 3 0 3 100 50 9 50
5.ARDEN GIDA 6 1 0 5 25 125 3 -100
6.GOMMALAR-1 6 1 0 5 25 125 3 -100
7.LEFKOŞA DARTS BİRLİĞİ 6 0 0 6 0 150 0 -150
EN AZ OKTA FİNİŞ
- Tony 15 Ok
- Latif Emiroğulları 15 Ok
- Selahattin Tok 15 Ok
- Murat Çınaroğlu 15 Ok
EN YÜKSEK SAYI ATAN
- Murat Çınaroğlu 3*180
- İbrahim Esiner 2*180
- Tarık Billur 2*180
EN YÜKSEK FİNİŞ
- Hasan Bozbeyli 121 Finish
- Hasan Avukat 118 Finish
- Serkan Can 118 Finish
- Salım Özeren 102 Finish