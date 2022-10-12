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5’li Takımsal Yaz Ligi’nde grup maçları tamamlanıyor

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5’li Takımsal Yaz Ligi’nde grup maçları tamamlanıyor
Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği 5’li Takımsal Yaz Ligi 6’ncı Hafta A grubunda oynanan maçlar ile tamamlandı. A grubu liderlik maçında Fenerbahçeliler Derneği ile Gülenler İnşaat arasında çekişmeli geçen karşılaşma sonucunda 14 – 11 Gülenler İnşaat kazanarak A-grubunu lider olarak tamamlamayı garantiledi. Grup maçları 19 – 20 Ekim oynanacak maçlar ile tamamlanacak ve gruplarında ilk dört takım 24 Ekim Pazartesi Günü Çeyrek final maçlarını oynayacaklar.
 
KKTC FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ                                                    
CARLSBERG 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU             
 
TAKIMLAR                                                O     G     B   M    A       Y        P     AV
1   GÜLENLER İNŞAAT                              5     5     0   0     80     44     15   36
2   FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ             5     4     0   1     86     38     12   48
3   ERCİYES TESİSATCILIK                         6     3     0   3     82     68     9     14
4   ULTRA GARAVA                                  5     3     0   2     56     69     9     -13
5   YÖNLÜER LASTİK SERVİSİ                   4     2     0   2     53     46     6     7
6   CARLSBERG                                         4     0     0   4     31     69     0     -38
7   DÜZOVA                                               5     0     0   5     35     89     0     -54
                                                                  
    
6.NCI HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Erciyes Tesisatcılık-Ultra Garava                             18-7
Gülenler İnşaat-Fenerbahçeliler Derneği           14-10
Carlsberg-Yönlüer Lastik Servisi                             19.10.2022 tarihine ertelendi
Düzova S.K.                                                                      Bay
 
Ergün Gülenler                                               88 Göbek Fınısh
İbrahim Esiner                                 2*180
Tony                                                     1*180
Tarık Billur                                         1*180
Tony                                                     15 Ok
 
 
KKTC FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ                                                    
CARLSBERG 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU             
 
TAKIMLAR                                          O             G     B   M    A       Y       P     AV
1.MESARYA LİONS                            6              6     0   0     130   20     18   110
2.LEGENDS                                         6              4     0   2     93     57     12   36
3.BALLI MARKET                               6              4     0   2     102   48     12   54
4.GOMMALAR-2                               6              3     0   3     100   50     9     50
5.ARDEN GIDA                                   6              1     0   5     25     125   3     -100
6.GOMMALAR-1                               6              1     0   5     25     125   3     -100
7.LEFKOŞA DARTS BİRLİĞİ               6              0     0   6     0        150   0     -150
                                                           
 
EN AZ OKTA FİNİŞ
  1. Tony                                         15 Ok
  2. Latif Emiroğulları                15 Ok
  3. Selahattin Tok                      15 Ok
  4. Murat Çınaroğlu                  15 Ok
 
EN YÜKSEK SAYI ATAN
  1. Murat Çınaroğlu    3*180
  2. İbrahim Esiner       2*180
  3. Tarık Billur               2*180
 
EN YÜKSEK FİNİŞ
  1. Hasan Bozbeyli      121 Finish
  2. Hasan Avukat         118 Finish
  3. Serkan Can              118 Finish
  4. Salım Özeren          102 Finish
 
 
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