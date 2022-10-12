5’li Takımsal Yaz Ligi’nde grup maçları tamamlanıyor

Tony 15 Ok Latif Emiroğulları 15 Ok Selahattin Tok 15 Ok Murat Çınaroğlu 15 Ok

Murat Çınaroğlu 3*180 İbrahim Esiner 2*180 Tarık Billur 2*180

Hasan Bozbeyli 121 Finish Hasan Avukat 118 Finish Serkan Can 118 Finish Salım Özeren 102 Finish

Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği 5’li Takımsal Yaz Ligi 6’ncı Hafta A grubunda oynanan maçlar ile tamamlandı. A grubu liderlik maçında Fenerbahçeliler Derneği ile Gülenler İnşaat arasında çekişmeli geçen karşılaşma sonucunda 14 – 11 Gülenler İnşaat kazanarak A-grubunu lider olarak tamamlamayı garantiledi. Grup maçları 19 – 20 Ekim oynanacak maçlar ile tamamlanacak ve gruplarında ilk dört takım 24 Ekim Pazartesi Günü Çeyrek final maçlarını oynayacaklar.1 GÜLENLER İNŞAAT 5 5 0 0 80 44 15 362 FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ 5 4 0 1 86 38 12 483 ERCİYES TESİSATCILIK 6 3 0 3 82 68 9 144 ULTRA GARAVA 5 3 0 2 56 69 9 -135 YÖNLÜER LASTİK SERVİSİ 4 2 0 2 53 46 6 76 CARLSBERG 4 0 0 4 31 69 0 -387 DÜZOVA 5 0 0 5 35 89 0 -541.MESARYA LİONS 6 6 0 0 130 20 18 1102.LEGENDS 6 4 0 2 93 57 12 363.BALLI MARKET 6 4 0 2 102 48 12 544.GOMMALAR-2 6 3 0 3 100 50 9 505.ARDEN GIDA 6 1 0 5 25 125 3 -1006.GOMMALAR-1 6 1 0 5 25 125 3 -1007.LEFKOŞA DARTS BİRLİĞİ 6 0 0 6 0 150 0 -150