5'li Darts Ligi’nde B Grubu’nda grup maçları tamamlandı

Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği 5'li Darts Ligi 5'nci Hafta maçlarısonunda MesaryaLions B gurubunu lider olarak tamamlarken, çeyrek finallere katılacak diğer takımlar ise sırasıyla; Ballı Market, Legends ve Gommalar-2 oldu

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A GRUBU – 5’nci Hafta Maç Sonuçları

B GRUBU – 5’nci Hafta Maç Sonuçları

5’nci Hafta En Yüksek Sayı Atan/lar

En Az Ok’ta Finiş Yapan

En Yüksek Sayıdan Finiş Yapanlar:

Göbek Finiş Yapanlar:

A GRUBU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV 1.FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ 4 4 0 0 76 24 12 52 2.GÜLENLER İNŞAAT 4 4 0 0 66 34 12 32 3.ULTRA GARAVA 4 3 0 1 49 51 9 -2 4.YÖNLÜER LASTİK SERVİSİ 4 2 0 2 53 46 6 7 5.ERCİYES TESİSATCILIK 5 2 0 3 64 61 6 3 6.CARLSBERG 4 0 0 4 31 69 0 -38 7.DÜZOVA 5 0 0 5 35 89 0 -54

B GRUBU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV 1.MESARYA LİONS 6 6 0 0 130 20 18 110 2.BALLI MARKET 6 4 0 2 102 48 12 54 3.LEGENDS 6 4 0 2 93 57 12 36 4.GOMMALAR-2 6 3 0 3 100 50 9 50 5.ARDEN GIDA 6 1 0 5 25 125 3 -100 6.GOMMALAR-1 6 1 0 5 25 125 3 -100 7.LEFKOŞA DARTS BİRLİĞİ 6 0 0 6 0 150 0 -150

Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği 5'li Darts Ligi 5'nci Hafta maçları ile tamamlandı. A grubundaaveraj ile liderliğini korudu. B gurubunda ise önceki akşam oynanan maçlar ile tamamlanmış olup, sıralamada nihai sonucunu aldı. Buna göregurubunu lider olarak tamamladı. B grubunda Çeyrek finallere katılacak takımlar ise sırasıyla; Ballı Market ikinci, Legends üçüncü ve Gommalar-2 dördüncü olarak bir üst tura çıkan takımlar oldu.Çeyrek Finaller A grup maçları tamamlanmasının ardından 24 Ekim tarihinde Fenerbahçeliler Derneğinde oynanacak.Erciyes Tesisatçılık - Fenerbahçeliler Derneği ………….. 10-15Yönlüer Lastik Servisi - Düzova………………………………… 18-6Carlsberg- Gülenler İnşaat …………………………………....... 5-20Ultra Garava…………………………………………………………….. BayLegend-Ballı Market ……………………….. 13-12Gommalar 2- Lefkoşa Darts Birliği……. 25-0MesaryaLions-Arden Gıda……………… 25-0Gommalar1 ......……………………………… BayMurat Çınaroğlu 1x180: Murat Çınaroğlu 17 okSalım ÖZEREN – 102 Sayıdan FinişSedat Sedatgil – 84 Sayıdan Göbek Finiş