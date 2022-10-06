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5'li Darts Ligi’nde B Grubu’nda grup maçları tamamlandı

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Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği 5'li Darts Ligi 5'nci Hafta maçlarısonunda MesaryaLions B gurubunu lider olarak tamamlarken, çeyrek finallere katılacak diğer takımlar ise sırasıyla; Ballı Market, Legends ve Gommalar-2 oldu

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5'li Darts Ligi’nde B Grubu’nda grup maçları tamamlandı
Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği 5'li Darts Ligi 5'nci Hafta maçları ile tamamlandı. A grubunda Fenerbahçeliler Derneği averaj ile liderliğini korudu. B gurubunda ise önceki akşam oynanan maçlar ile tamamlanmış olup, sıralamada nihai sonucunu aldı. Buna göre MesaryaLions B gurubunu lider olarak tamamladı. B grubunda Çeyrek finallere katılacak takımlar ise sırasıyla; Ballı Market ikinci, Legends üçüncü ve Gommalar-2 dördüncü olarak bir üst tura çıkan takımlar oldu.
Çeyrek Finaller A grup maçları tamamlanmasının ardından 24 Ekim tarihinde Fenerbahçeliler Derneğinde oynanacak.


 
hafta
A GRUBU – 5’nci Hafta Maç Sonuçları 
Erciyes Tesisatçılık - Fenerbahçeliler Derneği ………….. 10-15 
Yönlüer Lastik Servisi - Düzova………………………………… 18-6 
Carlsberg- Gülenler İnşaat …………………………………....... 5-20 
Ultra Garava…………………………………………………………….. Bay
 
B GRUBU – 5’nci Hafta Maç Sonuçları 
Legend-Ballı Market ……………………….. 13-12 
Gommalar 2- Lefkoşa Darts Birliği……. 25-0 
MesaryaLions-Arden Gıda………………  25-0 
Gommalar1 ......……………………………… Bay
 
5’nci Hafta En Yüksek Sayı Atan/lar 
Murat Çınaroğlu 1x180 
En Az Ok’ta Finiş Yapan : Murat Çınaroğlu 17 ok 
 
En Yüksek Sayıdan Finiş Yapanlar: 
Salım ÖZEREN  – 102 Sayıdan Finiş 
Göbek Finiş Yapanlar: 
Sedat Sedatgil – 84 Sayıdan Göbek Finiş
 
CARLSBERG 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU 
TAKIMLAR  AV 
1.FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ  76  24  12  52 
2.GÜLENLER İNŞAAT  66  34  12  32 
3.ULTRA GARAVA  49  51  -2 
4.YÖNLÜER LASTİK SERVİSİ  53  46 
5.ERCİYES TESİSATCILIK  64  61 
6.CARLSBERG  31  69  -38 
7.DÜZOVA  35  89  -54 
 
 
CARLSBERG 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU              
TAKIMLAR  AV 
1.MESARYA LİONS  130  20  18  110 
2.BALLI MARKET  102  48  12  54 
3.LEGENDS  93  57  12  36 
4.GOMMALAR-2  100  50  50 
5.ARDEN GIDA  25  125  -100 
6.GOMMALAR-1  25  125  -100 
7.LEFKOŞA DARTS BİRLİĞİ  150  -150 
 
 
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