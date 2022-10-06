5'li Darts Ligi’nde B Grubu’nda grup maçları tamamlandı

Çeyrek Finaller A grup maçları tamamlanmasının ardından 24 Ekim tarihinde Fenerbahçeliler Derneğinde oynanacak.
hafta
A GRUBU – 5’nci Hafta Maç Sonuçları
Erciyes Tesisatçılık - Fenerbahçeliler Derneği ………….. 10-15
Yönlüer Lastik Servisi - Düzova………………………………… 18-6
Carlsberg- Gülenler İnşaat …………………………………....... 5-20
Ultra Garava…………………………………………………………….. Bay
B GRUBU – 5’nci Hafta Maç Sonuçları
Legend-Ballı Market ……………………….. 13-12
Gommalar 2- Lefkoşa Darts Birliği……. 25-0
MesaryaLions-Arden Gıda……………… 25-0
Gommalar1 ......……………………………… Bay
5’nci Hafta En Yüksek Sayı Atan/lar
Murat Çınaroğlu 1x180
En Az Ok’ta Finiş Yapan : Murat Çınaroğlu 17 ok
En Yüksek Sayıdan Finiş Yapanlar:
Salım ÖZEREN – 102 Sayıdan Finiş
Göbek Finiş Yapanlar:
Sedat Sedatgil – 84 Sayıdan Göbek Finiş
CARLSBERG 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|AV
|1.FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ
|4
|4
|0
|0
|76
|24
|12
|52
|2.GÜLENLER İNŞAAT
|4
|4
|0
|0
|66
|34
|12
|32
|3.ULTRA GARAVA
|4
|3
|0
|1
|49
|51
|9
|-2
|4.YÖNLÜER LASTİK SERVİSİ
|4
|2
|0
|2
|53
|46
|6
|7
|5.ERCİYES TESİSATCILIK
|5
|2
|0
|3
|64
|61
|6
|3
|6.CARLSBERG
|4
|0
|0
|4
|31
|69
|0
|-38
|7.DÜZOVA
|5
|0
|0
|5
|35
|89
|0
|-54
CARLSBERG 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|AV
|1.MESARYA LİONS
|6
|6
|0
|0
|130
|20
|18
|110
|2.BALLI MARKET
|6
|4
|0
|2
|102
|48
|12
|54
|3.LEGENDS
|6
|4
|0
|2
|93
|57
|12
|36
|4.GOMMALAR-2
|6
|3
|0
|3
|100
|50
|9
|50
|5.ARDEN GIDA
|6
|1
|0
|5
|25
|125
|3
|-100
|6.GOMMALAR-1
|6
|1
|0
|5
|25
|125
|3
|-100
|7.LEFKOŞA DARTS BİRLİĞİ
|6
|0
|0
|6
|0
|150
|0
|-150