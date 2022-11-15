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14. yılın şampiyonu, Tamer Kaya!

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14. yılın şampiyonu, Tamer Kaya!
Lefkoşa Darts Birliği 14. yıl turnuvası yapıldı.
Lefkoşa Darts Birliği’nin organize ettiği 14. yıldarts turnuvası 24dartsçı’nın katılımı ile yapıldı.  Gerçekleştirilen turnuvada Şampiyon Tamer Kaya olurken 2. Selaatin Tok, 3. Tarık Billur, 4. Gökhan Özbudak oldu. Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı, birlik genel sekreteri Emre Karakulak ve Lefkoşa Darts Birliği takım oyuncuları taktim etti.
Organize edilen turnuvada yan ödülleri alanlar aşağıdaki gibidir.
En yüksek sayıdan bitiren: Selaatin Tok (161)
En az okta bitiren: Selaatin Tok (12 ok)
En yüksek sayı atan: GökhanÖzbudak (1x180)
 
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